به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، با اشاره به اشتیاق فزاینده مردم برای احداث نیروگاههای خورشیدی خانگی، این استقبال را نشانهای از بلوغ و تغییر نگرش مثبت جامعه به انرژیهای تجدیدپذیر دانست و از تسهیل فرآیندها برای تحقق رویای «خانههای سبز و مستقل» خبر داد.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو، در تشریح وضعیت توسعه نیروگاههای مقیاس کوچک گفت: شاهد یک استقبال قابلتوجه و انرژیبخش از سوی مردم برای احداث نیروگاههای خورشیدی پشتبامی هستیم. حجم پرسشهای پرتکرار و مشتاقانه شهروندان درباره نحوه احداث، تسهیلات بانکی و هزینهها، حکایت از شکلگیری یک بستر اجتماعی قوی برای تبدیلشدن خانهها به واحدهای کوچک تولید برق دارد.
وی با تأکید بر اینکه وزارت نیرو با تمام توان از این جنبش مردمی حمایت میکند، افزود: برای نهادینهکردن این فرهنگ و همراهی با این تقاضای مردمی، هماهنگیهای مؤثری با سازمان نظاممهندسی انجام شده است تا احداث نیروگاههای خورشیدی در ساختمانهای چهار طبقه به بالا بهعنوان یک استاندارد پیشرو در صنعت ساختمان الزامی شود. برای سایر ساختمانها نیز اگرچه الزام قانونی نداریم، اما بستههای تشویقی جذابی در حال طراحی است تا همه هموطنان به تولید برق خورشیدی ترغیب شوند.
معاون وزیر نیرو با نویدِ فراهمشدن امکان استفاده از برق خورشیدی در زمانهای خاص تصریح کرد: یکی از دستاوردهای مهم این مسیر، استفاده از اینورترهای دوگانه است که برای مشترکین آرامش خاطر به همراه میآورد. با طراحی ساختمانها بر این اساس، امکان استفاده همزمان از شبکه و در شرایط اضطرار، بهصورت مستقل فراهم میشود که جذابیت اقتصادی و عملی این سامانهها را برای خانوادهها دوچندان میکند.
رجبی مشهدی با اشاره به نوآوری در حل مسائل حقوقی پشتبامها گفت: برای بهرهبرداری بهینه از فضاهای مشاع ساختمانها، در حال تدوین راهکارهای حقوقی تسهیلگر هستیم. یکی از گزینههای بسیار جذاب و مدرنی که در دست بررسی داریم، ترکیب پنلهای خورشیدی با طراحی «باغ روی سقف» (Roof Garden) است؛ طرحی که هم جلوهای زیبا به ساختمان میدهد و هم بهرهوری تولید انرژی را به حداکثر میرساند.
سخنگوی صنعت برق در پایان خاطرنشان کرد: این حرکت مردمی، گامی بزرگ به سمت شبکه هوشمند و مقاوم است. هرچند توسعه این نیروگاههای کوچک، نیازمند مدیریت اجرایی دقیق است، اما ما در وزارت نیرو از این پیچیدگیها استقبال میکنیم؛ چراکه نتیجه نهایی آن، نزدیکی محل تولید به محل مصرف، کاهش تلفات و در نهایت، آسایش پایدار برای تمامی مشترکین عزیز کشور است.
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