به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، در راستای حذف چک رمزدار و جایگزینی آن با چکهای تضمین شده، صدور چکهای رمزدار از روز سه شنبه ۷ مهر ماه ۱۴۰۵ ممنوع و همچنین پذیرش (واگذاری) چکهای رمزدار در سامانه چکاوک از اول دی ماه ۱۴۰۵ ممنوع میشود.
بر اساس این طرح، بانکها مکلفند از تاریخ یادشده نسبت به عدم صدور چک رمزدار و صرفاً صدور چک تضمینشده برای مشتریان اقدام کنند. با توجه به هدف غایی حذف چک رمزدار در سیستم بانکی کشور و جایگزینی کامل آن با چک تضمینشده، لازم است روال پرداخت وجه چک تضمینشده مطابق با روال پرداخت وجه چک رمزدار اجرایی شود تا امور مشتریان با وقفه یا هرگونه اختلال همراه نشود.
همچنین با توجه به اینکه چکهای تضمینشده از طریق سامانه صیاد (پیچک) ثبت صدور میشوند، واگذاری این قبیل چکها در سامانه چکاوک باید با دقت سیستمی صورت پذیرد و امور تعیین وضعیت چک نیز با اتکا به دادههای ثبتشده انجام شود و از عودت غیرموجه آن جلوگیری به عمل آید.
بانکها موظف به اطلاعرسانی کامل به مشتریان درخصوص این طرح هستند و لازم است عواید و فواید چک تضمینشده از جمله قابلیت استعلام چک و امکان کسب اطمینان از صحت چک دریافتی از طریق زیرساخت صیاد (پیچک) به مشتریان اطلاعرسانی شود.
این طرح در دو گام اجرایی شامل ممنوعیت صدور چک رمزدار و ممنوعیت تبادل آن در سامانه چکاوک اجرایی خواهد شد. بر این اساس، گام دوم طرح مبنی بر عدم تبادل چک رمزدار در سامانه چکاوک از روز سهشنبه مورخ ۱ دیماه ۱۴۰۵ اجرایی خواهد شد؛ به نحوی که پذیرش (واگذاری) چکهای رمزدار در سامانه چکاوک ممنوع خواهد شد و پرداخت این نوع از چکها منحصراً با مراجعه مشتری ذینفع به شعبه مقصد چک رمزدار صادر شده و تکمیل فرم های مربوطه انجام خواهد شد.
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