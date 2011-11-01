به گزارش خبرنگار مهر، اصغر آبخضر امروز سه شنبه طی نشستی با اصحاب رسانه در محل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اهداف ستاد برگزاری مراسم سیزدهم آبان را احیا و زنده نگاه داشتن یاد و خاطره وقایع این روز مهم، تبلور ملی روحیه مبارزه با استکبار جهانی و در راس آنها آمریکا با ایجاد وحدت ملی و تبعیت از مقام معظم رهبری و ایجاد شناخت در بین مردم ایران به ویژه جوانان ایران و جهان نسبت به سیاست ها و خیانت های آمریکا در منطقه خلیج فارس و در کل جهان به ویژه کشورهای اسلامی دانست.

وی با اشاره به فعالیت کمیته های 6 گانه ستاد برگزاری مراسم سیزدهم آبان گفت: کمیته دانشجویی و کمیته دانش آموزی، تشکل های مردمی، ارتباطات و رسانه، استانها و اجرای مراسم از جمله کمیته های فعال ستاد مرکزی با حضور کلیه تشکل های دانشجویی مراسم سیزدهم آبان هستند.

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ویژه برنامه های یوم الله 13 آبان را دیدار جمعی از دانش آموزان و دانشجویان و اقشار مختلف مردم با مقام معظم رهبری ، برگزاری همایش در دانشگاهها با موضوعیت آمریکا شناسی، برگزاری نمایشگاه در لانه جاسوسی و سخنرانی فاتحان لانه ، گردهمایی دبیران تشکل های دانشجویی ، طراحی و چاپ پوستر و بنر و تراکت ، سلسله نشست های تحلیل "جنبش وال استریت" در دانشگاهها ، تهیه و توزیع کتاب با موضوع 13 آبان ( کتاب ایران 52 ، کتاب آمریکا بدون نقاب) و برگزاری نمایشگاه عکس در دانشگاهها اعلام کرد.

وی ادامه داد: تهیه و توزیع 22 عنوان بروشور از قبیل استکبار ستیزی، روز تسخیر لانه جاسوسی ، فضا سازی خیابان ها و میادین توسط سازمان زیباسازی شهرداری ، نواختن زنگ ایثار و شجاعت در تمامی مدارس به طور متمرکز ، برگزاری ایستگاه نقاشی برای کودکان و نوجوانان توسط مراکز مختلف فرهنگ و بسیج ، تهیه طومار دانشجویی در حمایت از جنبش تسخیرل وال استریت و تحویل آن به دفتر سازمان ملل در تهران - نشست خبری تشکل های دانشجویی ، ارسال نامه اعتراضی به سفارتخانه های کشورهای اروپایی در نقد حقوق بشر و آزادی ، فعال کردن وبلاگ های دانشجویی جهت پرداختن به ابعاد تسخیر لانه جاسوسی و استکابرستیزی، تولید نماهنگ و ایجاد پایگاه بلوتوث از واقعیت ها 13 آبان و نشان دادن عمق دشمن شیطان بزرگ با انقلاب اسلامی ایران، حضور دانش آموزان به صورت منسجم در مراسم مقابل لانه جاسوسی تهران و حضور دانشجویان در مراسم 13 آبان مقابل لانه جاسوسی در تهران و شرکت در تظاهرات بعد از مراسم پر صلابت نماز جمعه در سراسر کشور از دیگر برنامه های این مراسم خواهد بود.

آب خضر با اشاره به تقارن یوم الله 13 آبان با روز جمعه گفت: برنامه ویژه روز 13 آبان همزمان در سراسر کشور و در میعادگاه های نماز جمعه برگزار می شود ومردم مومن و فهیم ایران اسلامی با حضور در نمازهای جمعه سراسر کشور و پس از پایان نماز با حرکت و شعارهای ضد استکباری به سمت محل های مشخص شده در هر استان، مراسم ویژه ای را برگزار می کنند.

وی همچنین با اعلام این که در تهران هم این مراسم از ساعت 9:30 صبح با تجمع اقشار مختلف مردم به ویژه طلاب و دانشجویان و دانش آموزان عزیز در مقابل لانه جاسوسی مراسم را آغاز خواهند کرد گفت: قرائت قرآن و اجرای سرود، قرائت بیانیه های دانش آموزی، دانشجویی و طلاب و قرائت قطعنامه پایانی انجام گرفته و سخنران رسمی مراسم به ایراد سخن خواهند پرداخت.

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ادامه داد: این مراسم ساعت 11:00 صبح خاتمه یافته و شرکت کنندگان در مراسم به صفوف نماز دشمن شکن جمعه تهران به میعادگاه همیشگی، دانشگاه تهران اضافه شده و نماز جمعه برپا خواهد شد.

وی افزود: در حاشیه مراسم نمایشگاه های مختلف آگاهی و بصیرت و نگاهی به تصاویر ددمنشی آمریکا و متحدانش در افغانستان و عراق به نمایش گذاشته می شود.

آب خضر در پایان تصریح کرد: برپایی نمایشگاه نقاشی های نوجوانان حاضر در مراسم در مقابل دیدگان حاضران در مقابل لانه جاسوسی از دیگر جلوه های ویژه مراسم است.