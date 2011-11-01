معادن سیرجان مراتع عشایر را تهدید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن غلامرضا پور با اشاره به افزایش فعالیت معادن گل گهر و در عرصه فعالیت عشایر این شهرستان گفت: این فعالیتهای معدنی موجب شده است که مراتع دامهای عشایر سیرجان که یکی از مهمترین شهرستانهای عشایری استان کرمان است در معرض خطر قرار گیرد.

وی تصریح کرد: هم اکنون 18 هزار هکتار منطقه عشایری در جریان این فعالیتهای متاثر شده اند که در این زمینها 300 خانوار عشایری زندگی می کنند و 50 هزار راس دام دارند.

وی ادامه داد: در راستای افزایش رفاه حال عشایر کرمان 500 کیلومتر راه عشایری در حال بهسازی است که 25 درصد کار با اعتبار 440 میلیون ریال انجام شده است.

وی مهمترین مشکل عشایر سیرجان را کمبود علوفه و همچنین خشکسالی برشمرد.