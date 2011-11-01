  1. استانها
  2. کرمان
۱۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۴۷

غلامرضا پور خبر داد:

معادن سیرجان مراتع عشایر را تهدید می کند

معادن سیرجان مراتع عشایر را تهدید می کند

سیرجان - خبرگزاری مهر: رئیس امور عشایری سیرجان با اشاره به توسعه معادن این شهرستان گفت: این امر مراتع عشایر سیرجان را در معرض تهدید قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن غلامرضا پور با اشاره به افزایش فعالیت معادن گل گهر و در عرصه فعالیت عشایر این شهرستان گفت: این فعالیتهای معدنی موجب شده است که مراتع دامهای عشایر سیرجان که یکی از مهمترین شهرستانهای عشایری استان کرمان است در معرض خطر قرار گیرد.

وی تصریح کرد: هم اکنون 18 هزار هکتار منطقه عشایری در جریان این فعالیتهای متاثر شده اند که در این زمینها 300 خانوار عشایری زندگی می کنند و 50 هزار راس دام دارند.

وی ادامه داد: در راستای افزایش رفاه حال عشایر کرمان 500 کیلومتر راه عشایری در حال بهسازی است که 25 درصد کار با اعتبار 440 میلیون ریال انجام شده است.

وی مهمترین مشکل عشایر سیرجان را کمبود علوفه و همچنین خشکسالی برشمرد.

کد خبر 1449382

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها