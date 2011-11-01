به گزارش خبرنگار مهر، قیمت دلار امروز سه شنبه در بازار آزاد همچنان روند تصاعدی را طی کرد و از نرخ 1305 تومان به 1317 تومان رسید، این در حالی است که ازدحام متقاضیان دریافت ارز دولتی در مقابل صرافی های بانکها از صبح امروز به چشم می خورد.

صرافان نرخ هر یورو در بازار آزاد را 1827 تومان و هر پوند را 2 هزار و 100 تومان اعلام کردند، بانک مرکزی امروز نرخ دلار را افزایش داد و قیمت آن را 1085 تومان تعیین کرد، قیمت یورو توسط این بانک کاهش یافت و به 1500 تومان رسید.

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز در بازار 605 هزار تومان، طرح جدید 592 هزار تومان، نیم سکه 282 هزار تومان، ربع سکه 148 هزار تومان و گرمی 76 هزار تومان است.

بانک مرکزی امروز قیمت هر قطعه سکه طرح جدید را برای عرضه در شعب بانکی 581 هزار و 360 تومان، نیم سکه را 277 هزار و 160 تومان، ربع سکه را 144 هزار و 560 تومان و گرمی را 74 هزار و 880 تومان تعیین کرد.

نرخ هر اونس طلا امروز در بازارهای جهانی 1709 تومان و هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی هم 54 هزار و 140 تومان است.