  1. استانها
  2. اردبیل
۱۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۵۹

توسط بخش خصوصی/

یک میلیون نفر ساعت آموزشهای فنی در اردبیل ارائه شد

یک میلیون نفر ساعت آموزشهای فنی در اردبیل ارائه شد

اردبیل – خبرگزاری مهر: معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل فنی و حرفه ای استان اردبیل گفت: یک میلیون و 891 هزار و 116 نفر ساعت آموزش های مهارتی توسط بخش خصوصی فنی و حرفه ای اردبیل در شش ماهه اول سالجاری ارائه شد.

 یونس ممی زاده بعد از ظهر  سه شنبه، در بازدید از یکی از آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در این مدت متقاضیان مهارتهای آموزشی را در 166 آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای  استان اردبیل و در بیش از 30 رشته  آموزشی، یاد گرفته اند.

وی عنوان کرد:  از مجموع این آموزش ها یک میلیون و 141 هزار و 501  ساعت برای خانمها و 749 هزار و 665  نفر ساعت آموزش برای آقایان بود.

به گفته ممی زاده در این مدت مربیان و مدیران آموزشگاههای آزاد نیز آموزش دیده اند که  برای مدیران آموزشگاههای آزاد دوره ( ICDL  ) به تعداد 43 نفر دوره و برای مربیان آموزشگاههای آزاد دوره ی ( CBT ) به تعداد 87 نفر دوره کلاس برگزار شده است.

وی  از نظارت و بازرسی  مستمر بر آموزشگا ههای فنی و حرفه ای آزاد خبر داد و اعلام کرد: در جهت نظارت کمی و کیفی و رعایت آیین نامه ها و نحوه تشکیل آموزشگا ههای فنی و حرفه ای آزاد در شش  ماهه  اول سالجاری 375 مورد بازرسی انجام گرفته است.


 

کد خبر 1449853

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها