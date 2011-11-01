یک میلیون نفر ساعت آموزشهای فنی در اردبیل ارائه شد

یونس ممی زاده بعد از ظهر سه شنبه، در بازدید از یکی از آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در این مدت متقاضیان مهارتهای آموزشی را در 166 آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای استان اردبیل و در بیش از 30 رشته آموزشی، یاد گرفته اند.

وی عنوان کرد: از مجموع این آموزش ها یک میلیون و 141 هزار و 501 ساعت برای خانمها و 749 هزار و 665 نفر ساعت آموزش برای آقایان بود.

به گفته ممی زاده در این مدت مربیان و مدیران آموزشگاههای آزاد نیز آموزش دیده اند که برای مدیران آموزشگاههای آزاد دوره ( ICDL ) به تعداد 43 نفر دوره و برای مربیان آموزشگاههای آزاد دوره ی ( CBT ) به تعداد 87 نفر دوره کلاس برگزار شده است.

وی از نظارت و بازرسی مستمر بر آموزشگا ههای فنی و حرفه ای آزاد خبر داد و اعلام کرد: در جهت نظارت کمی و کیفی و رعایت آیین نامه ها و نحوه تشکیل آموزشگا ههای فنی و حرفه ای آزاد در شش ماهه اول سالجاری 375 مورد بازرسی انجام گرفته است.





