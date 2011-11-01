به گزارش خبرگزاری مهر،سردار"حسین ذوالفقاری" درباره آخرین وضعیت پرونده شهادت سرباز مرزبانی توسط نیروهای آذربایجانی گفت: بنابر شواهد موجود، اقدام مرزبانان آذربایجان غیرمتعارف، خارج از قوانین و مقررات و همچنین یک حالت عمد گونه ای در این رابطه وجود دارد زیرا به یک سرباز بدون سلاح، حتی اگر تعرضی هم داشته باشد، دیگرنیازی به شلیک چندین گلوله از جلو و پشت سر به او نیست.

وی با بیان اینکه این مساله به طور جدی در دستور کار مرزبانی نیروی انتظامی قرار دارد، گفت: همچنین این موضوع از طریق مقامات سیاسی و نظامی هر دو کشور در حالی پیگیری است.

فرمانده مرزبانی ناجا با اشاره به روابط خوب بین مرزبانی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان گفت: امیدوار هستیم، دوستانمان در آذربایجان مخصوصاً مسوولان سیاسی، قضایی و همچنین مرزبانی این کشور، علت حادثه را دقیقاً مورد بررسی قرار داده و با مسببان این حادثه که در این رابطه از حدود قانونی خود افراط کردند، برخورد کنند و پاسخ قانع کننده ای در این رابطه به ما و خانواده این سرباز بدهند.

سردار ذوالفقاری خاطرنشان کرد: از این پس شاهد چنین حادثه ای در مرزهای صلح و دوستی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان نباشیم.

گفتنی است، 29 مهرماه سالجاری، یکی از مرزبانان جمهوری اسلامی در پاسگاه دیده بانی فیروز آباد شهرستان پارس آباد استان اردبیل که بدون حمل اسلحه و به صورت اشتباهی وارد خاک جمهوری آذربایجان شده بود توسط مرزبانان این کشور به شهادت رسید.