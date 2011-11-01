  1. استانها
قنبری:

اردوگاه "چشمه سفید" به دلیل شرایط نامناسب تعطیل شد

کرمانشاه ـ خبرگزاری مهر: نماینده دادستان استان کرمانشاه گفت: اردوگاه "چشمه سفید" به دلیل شرایط بد نگهداری از متکدیان تعطیل شده است، زیرا فضای اردوگاه هیچ گونه تناسبی با نگهداری افراد نداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی قنبری با اشاره به وجود فراوان متکدی در سطح خیابان‌های شهر کرمانشاه، ‌گفت: تا زمانی که مشکل اختصاص بودجه به بحث ساماندهی متکدیان حل نشود، هیچ اقدام مثبتی امکان پذیر نیست.

وی  با اشاره به اینکه در قانون برای متهم نیز حقوقی آورده شده، تاکید کرد: همه می دانیم که روزانه با دستگیری تعداد انگشت شماری متکدی در سطح شهر کرمانشاه، هیچ گاه مشکل تکدی گری در استان حل نخواهد شد.

نماینده دادستان استان کرمانشاه، با اشاره به اینکه در حال حاضر، تعداد زیادی متکدی در کرمانشاه داریم، گفت: برای حل شدن مشکل تکدی گری در خیابان های کرمانشاه نباید به جمع آوری موقتی و مقطعی چند متکدی دل خوش شد.

قنبری با تاکید بر ضرورت ایجاد شرایط متناسب برای نگهداری افراد در اردوگاه چشمه سفید، تصریح کرد: اگر بخواهیم متکدیان ساماندهی شوند باید شرایط بهداشتی متناسب با نگهداری را در اردوگاه چشمه سفید ایجاد کنیم .

نماینده دادستان کرمانشاه در پایان افزود: هیچ کسی با جمع آوری متکدیان سطح شهر مخالف نیست، ولی وقتی که می بینیم در اردوگاه چشمه سفید شرایط برای نگهداری متکدیان را نداریم، عاقلانه نیست که متکدی را در سطح شهر دستگیر کنیم.
 

