این تورنمنت کاملا ناعادلانه است/ هنوز شانس صعود داریم

به گزارش خبرنگار مهر، "کولم تائول" پس از شکست تیمش مقابل ایران در جمع خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق افزود: مطمئنم احتیاج ندارید حرف‌های مرا گوش کنید اما باید بگویم این تورنمنت کاملا ناعادلانه برگزار می‌شود! قبل از اینکه افغانستان انصراف دهد، برنامه ریزی خوب بود ولی بعد از خروج این تیم از مسابقات، عدالت این تورنمنت کاملا از دست رفت و به ضرر تیم هند شد.

وی در توضیح این صحبت افزود: پس از یک بازی سنگین و 95 دقیقه‌ای برابر ترکمنستان در روز دوشنبه بدون استراحت امروز(چهارشنبه) برابر ایران قرار گرفتیم و باید روز جمعه هم مقابل تیم ازبکستان به میدان برویم. ما در چهار روز سه بازی برگزار می‌کنیم که 2 مسابقه آن با قوی‌ترین تیم‌های این گروه است در حالیکه ایران قبل از دیدار با ما مسابقه‌ای انجام نداد و ازبکستان هم پس از مسابقه با پاکستان در روز نخست، تا روز جمعه که برابر تیم ما به میدان می‌آید، سه روز استراحت کرده است.

سرمربی تیم فوتبال جوانان هند با بیان اینکه رقابت‌های فوتبال انتخابی قهرمانی آسیا در گروه C به نفع تیم‌های برتر این گروه یعنی ایران و ازبکستان بوده است، ادامه داد: ما امروز برابر تیمی بازی کردیم که یکی از تیم‌های قدرتمند گروه است و عملکرد بسیار خوبی داشت. قبل از بازی هم می‌‍دانستیم کار سختی داریم اما این دیدار را خیلی بد شروع کردیم و همین مسئله باعث شد ایران گل برتری را به ثمر برساند.

کولم تائول اضافه کرد: ما در ادامه بازی خصوصا در نیمه دوم، شانس داشتیم که نتیجه را مساوی کنیم و با امتیاز این دیدار را به پایان برسانیم اما فکر می‌کنم متاسفانه پنالتی ناعادلانه‌ای علیه ما اعلام شد و پس از گل دوم ایران بازی از دست شاگردانم خارج شد.

وی با ابراز رضایت از عملکرد شاگردانش افزود: ما به خاطر فشاری که در بازی با ترکمنستان تحمل کردیم، در 25 دقیقه آخر مسابقه نتوانستیم بازی خوبی ارائه دهیم، البته به تیم ایران که توانست مقابل ما عملکرد مطلوبی داشته باشد تبریک می‌گویم و آرزو می‌کنم که بتوانند به عنوان یکی از 2 تیم برتر این گروه راهی مرحله بعد شود.

سرمربی انگلیسی تیم هند در پایان گفت: ما 2 بازی دیگر در این گروه داریم و 6 امتیاز باقی مانده است. با توجه به اینکه تیم‌های برتر این گروه همگی سه امتیازی هستند امیدواریم که با کسب امتیازات کامل دو دیدار آینده به مرحله بعدی صعود کنیم.

تنیم فوتبال هند در دومین دیدارش ار مرحله انتخابی مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا چهارشنبه شب در ورزشگاه تختی با نتیجه 3 بر صفر مغلوب تیم ایران شد.