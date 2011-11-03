نجات کشور در گرو نجات آموزش و پرورش است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم سحرخیز بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر افزود: باید بکوشیم با دگرگونی و تحولات ساختاری و محتوایی در عرصه تعلیم و تربیت، تحولاتی را در آموزش و پرورش ایجاد کنیم که بتواند آرمانهای نظام اسلامی را در جامعه گسترش باشد.
وی با تأکید بر اینکه جدی ترین مسئله نسل جدید مسئله آموزش آنهاست که باید با کنار گذاشتن نگاه سیاسی در بحث تعلیم و تربیت و با ایجاد تحول در دوره های درسی متناسب با نیاز امروز دانش آموزان رشد کیفی و کمی را در وزارت آموزش و پرورش به وجود آورد.
سحرخیز با بیان اینکه آموزش وپرورش جولانگاه دیدگاه های سیاسی، جناحی و حزبی نیست، گفت: نگرش های سیاسی افراطی، بزرگ نمایی مطالبات و مغفول ماندن تعلیم و تربیت دانش آموز از جمله موضوعاتی است که تلاش میشود دراین وزارتخانه حل شود.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: تحول بنیادین در آموزش و پرورش درگرو چند دگرگونی خلاصه نمیشود و به عنوان یک مطالبه جدی در دستور کار وزیر آموزش و پرورش قرار دارد.
استاندار بوشهر نیز عرصه مدیریت را عرصه تکلیف و خدمتگذاری عنوان کرد و گفت: خدمت در عرصه آموزش و پرورش خدمت به نسل نو, نسل نویدها و امیدهاست کسانی که آینده کشور را رقم خواهند زد.
محمدحسین جهانبخش جایگاه معلمان را جایگاه پیامبران, ائمه و بزرگان عنوان کرد و افزود: آموزش و پرورش رسالت تربیت نیروی انسانی که بزرگترین شاخصه توسعه است را بر عهده دارد و معلمان از اینکه چنین جایگاه بزرگ و الهی را دارند از خداوند شاکر باشند.
در پایان از خدمات حاجی زاده تقدیر و و خلیل رضایی به عنوان مدیر کل آموزش و پرورش استان معرفی شد.
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