نجات کشور در گرو نجات آموزش و پرورش است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم سحرخیز بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر افزود: باید بکوشیم با دگرگونی و تحولات ساختاری و محتوایی در عرصه تعلیم و تربیت، تحولاتی را در آموزش و پرورش ایجاد کنیم که بتواند آرمانهای نظام اسلامی را در جامعه گسترش باشد .

وی با تأکید بر اینکه جدی ترین مسئله نسل جدید مسئله آموزش آنهاست که باید با کنار گذاشتن نگاه سیاسی در بحث تعلیم و تربیت و با ایجاد تحول در دوره های درسی متناسب با نیاز امروز دانش آموزان رشد کیفی و کمی را در وزارت آموزش و پرورش به وجود آورد .

سحرخیز با بیان اینکه آموزش وپرورش جولانگاه دیدگاه های سیاسی، جناحی و حزبی نیست، گفت: نگرش‌ های سیاسی افراطی، بزرگ نمایی مطالبات و مغفول ماندن تعلیم و تربیت دانش آموز از جمله موضوعاتی است که تلاش می‌شود دراین وزارتخانه حل شود .

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: تحول بنیادین در آموزش و پرورش درگرو چند دگرگونی خلاصه نمی‌شود و به عنوان یک مطالبه جدی در دستور کار وزیر آموزش و پرورش قرار دارد .

استاندار بوشهر نیز عرصه مدیریت را عرصه تکلیف و خدمتگذاری عنوان کرد و گفت: خدمت در عرصه آموزش و پرورش خدمت به نسل نو, نسل نویدها و امیدهاست کسانی که آینده کشور را رقم خواهند زد .

محمدحسین جهانبخش جایگاه معلمان را جایگاه پیامبران, ائمه و بزرگان عنوان کرد و افزود: آموزش و پرورش رسالت تربیت نیروی انسانی که بزرگترین شاخصه توسعه است را بر عهده دارد و معلمان از اینکه چنین جایگاه بزرگ و الهی را دارند از خداوند شاکر باشند .