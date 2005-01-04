40 هكتار از بازار تهران به فضاي خدماتي تبديل مي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي مهر، مهندس احمد صابري ظفرقندي با اشاره به 110 هكتار فضاي بازار تهران گفت: بر اساس طرح پيشنهادي شهرداري تهران و در صورت تصويب كميسيون ماده پنج، حدود 40 هكتار از بازار تهران به فضاي خدماتي شامل فضاي سبز و ايستگاههاي آتش نشاني تبديل مي شود.

وي از وجود بيش از 53 هزار واحد تجاري در سطح منطقه 12 شهرداري تهران خبر داد و افزود: در يك برنامه دراز مدت و كارشناسي نسبت به بازسازي بافت قديمي بازار تهران و حفظ كميتها و ارزشهاي تاريخي اين مكان اقدام خواهيم كرد.

ظفرقندي در ارتباط با وضعيت بافت فرسوده منطقه 12گفت: منطقه 12 داراي 16 كيلومتر مريع مساحت است كه 75 درصد ساختمان هاي موجود آن فرسوده هستند.

شهردار منطقه 12 با تاكيد براينكه براي ساماندهي بازار تهران طرحهاي متعددي اجرا شده است، اظهار داشت: وضعيت بازار تهران به هيچ وجه قابل قياس با 25 سال گذشته نيست.

وي به اجراي كف سازي معابر بازار تهران به عنوان يكي از طرحهاي عمراني براي ساماندهي اين محدوده اشاره كرد و گفت: با توجه به تردد زيادي كه روزانه در اين محدوده از شهر تهران صورت مي گيرد، عمليات اجرايي اين طرح از ساعت 12 شب تا 4 صبح دنبال صورت مي گرفت.

ظفرقندي ممنوعيت ورود موتورسيكلت ها به محدوده بازار تهران را يكي از ديگر از اقدامات شهرداري منطقه 12 براي روان تر شدن ترافيك بازار بر شمرد و افزود: تمام ورودي هاي اصلي بازار تهران بر روي تردد موتورسيكلت ها بسته شده و ماموران شهرداري به شدت با اين مساله برخورد مي كنند.

شهردار منطقه 12 در ادامه به طرح ساماندهي ميدان امام خميني (ره) اشاره كرد و گفت: بنابر گزارشات و شكايات مختلفي كه از سوي شهروندان در خصوص وضعيت اين محدوده صورت مي گرفت، شهرداري منطقه 12 با همكاري نيروي انتظامي اقدام به پاكسازي معابر ميدان امام از وجود دستفروشان و مزاحمان نمود.