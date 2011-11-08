تأثیرات مخرب صنعتی شدن اولویت اخلاق بوم شناختی را بیشتر کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، بوم‌شناسی رویکردی است که برای مطالعه زندگی شهری مطرح می‌شود و مبتنی بر مقایسه سازگاری گیاهان و موجودات زنده با محیط طبیعی است. این علم به مطالعه رابطه میان صور زندگی با محیط طبیعی می‌پردازد و بر این اساس بوم‌شناس تأثیر انسان را بر محیط زیست و نیز تأثیر محیط زیست را بر انسان بررسی می‌کند.

دکتر پاتریک کوری استاد دانشگاه کنت انگلستان در مورد اهمیت بررسی اخلاق بوم شناختی در دنیای معاصر به خبرنگار مهر گفت: در ابتدا باید بگویم این کتاب برای اولین بار در سال 2006 میلادی منتشر شد و نظر به اهمیت موضوع دوباره با اضافه کردن مواردی منتشر شده است.

وی تأکید کرد: این اثر به بررسی این موضوع می‌پردازد که بسیاری از ارزشها ذاتی انسانها نیستند و با رجوع به طبیعت و موجودات دیگر می‌توان سرچشمه برخی ارزشها را یافت.

مؤلف "اخلاق بوم شناختی" در ادامه یادآور شد: معتقد هستم تقریر جدید از اخلاق بوم شناختی در دنیای امروز نه تنها ممکن بلکه ضروری نیز است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: تأثیرات مخرب دنیای صنعتی و عواقب و نتایجی که صنعتی شدن برای بشر داشته ضرورت توجه به اخلاق بوم شناختی و اخلاق زیست محیطی را دو چندان کرده است.

استاد دانشگاه کنت انگلستان در ادامه یادآور شد: با این پیش فرض تمام مسائل و ابعاد بوم شناختی که امروزه مورد نیاز است مورد توجه قرار گرفته است.

مؤلف "اخلاق بوم شناختی" در ادامه یادآور شد: نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که اخلاق فضیلت‌گرا ارتباط و پیوند نزدیکی با بوم گرایی دارد. بوم گرایی نظامی از ارزشهای بومی و طبیعی در مقابل ارزشهای انسانی است.

کتاب "اخلاق بوم شناختی" اثر پاتریک کوری اخیراً از سوی انتشارات پالیتی منتشر شده است