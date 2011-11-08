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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۳۱

پاتریک کوری در گفتگو با مهر:

تأثیرات مخرب صنعتی شدن اولویت اخلاق بوم شناختی را بیشتر کرده است

تأثیرات مخرب صنعتی شدن اولویت اخلاق بوم شناختی را بیشتر کرده است

استاد دانشگاه کنت انگلستان با اشاره به اینکه اخلاق فضیلت‌گرا ارتباط و پیوند نزدیکی با بوم گرایی دارد، گفت: تأثیرات مخرب صنعتی شدن باعث شده اخلاق زیست محیطی و بوم شناختی مورد توجه جدی قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بوم‌شناسی رویکردی است که برای مطالعه زندگی شهری مطرح می‌شود و مبتنی بر مقایسه سازگاری گیاهان و موجودات زنده با محیط طبیعی است. این علم  به مطالعه رابطه میان صور زندگی با محیط طبیعی می‌پردازد و بر این اساس بوم‌شناس تأثیر انسان را بر محیط زیست و نیز تأثیر محیط زیست را بر انسان بررسی می‌کند.

دکتر پاتریک کوری استاد دانشگاه کنت انگلستان در مورد اهمیت بررسی اخلاق بوم شناختی در دنیای معاصر به خبرنگار مهر گفت: در ابتدا باید بگویم این کتاب برای اولین بار در سال 2006 میلادی منتشر شد و نظر به اهمیت موضوع دوباره با اضافه کردن مواردی منتشر شده است.

وی تأکید کرد: این اثر به بررسی این موضوع می‌پردازد که بسیاری از ارزشها ذاتی انسانها نیستند و با رجوع به طبیعت و موجودات دیگر می‌توان سرچشمه برخی ارزشها را یافت.

مؤلف "اخلاق بوم شناختی" در ادامه یادآور شد: معتقد هستم تقریر جدید از اخلاق بوم شناختی در دنیای امروز نه تنها ممکن بلکه ضروری نیز است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: تأثیرات مخرب دنیای صنعتی و عواقب و نتایجی که صنعتی شدن برای بشر داشته ضرورت توجه به اخلاق بوم شناختی و اخلاق زیست محیطی را دو چندان کرده است.

استاد دانشگاه کنت انگلستان در ادامه یادآور شد: با این پیش فرض تمام مسائل و ابعاد بوم شناختی که امروزه مورد نیاز است مورد توجه قرار گرفته است.

مؤلف "اخلاق بوم شناختی" در ادامه یادآور شد: نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که اخلاق فضیلت‌گرا ارتباط و پیوند نزدیکی با بوم گرایی دارد. بوم گرایی نظامی از ارزشهای بومی و طبیعی در مقابل ارزشهای انسانی است.

کتاب "اخلاق بوم شناختی" اثر پاتریک کوری اخیراً از سوی انتشارات پالیتی منتشر شده است

کد مطلب 1453942

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