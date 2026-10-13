محسنی بندپی: ثبت ملی گویش قمی باید آغاز صیانت عملی از این میراث باشد

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی شامگاه سه‌شنبه در همایش گردشگری استان قم با اشاره به اهمیت حفظ گویش‌های بومی اظهار کرد: گویش‌های محلی در سراسر ایران از تنوع، شیرینی و جذابیت ویژه‌ای برخوردارند و شناسایی و صیانت از این سرمایه‌های زبانی می‌تواند در تقویت انسجام ملی، گسترش همبستگی اجتماعی و تحقق توسعه پایدار نقش‌آفرین باشد.



وی با بیان اینکه گردشگری تنها به جابه‌جایی مسافران و بازدید از جاذبه‌ها محدود نمی‌شود، افزود: این صنعت در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأثیرگذاری گسترده‌ای دارد و تعامل میان فرهنگ‌ها از جمله کارکردهای ارزشمند آن به شمار می‌رود که می‌تواند زمینه تقویت فرهنگ ملی را فراهم کند.



معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تأکید بر پیوند میان تنوع فرهنگی و توسعه گردشگری تصریح کرد: توجه به گویش‌های بومی علاوه بر پاسداشت هویت تاریخی مناطق مختلف کشور، به تقویت وفاق ملی و افزایش نشاط و شادابی اجتماعی نیز کمک می‌کند.



محسنی بندپی با اشاره به جایگاه زبان و گویش در انتقال تجربه‌های فرهنگی نسل‌های گذشته گفت: گویش قمی بخشی از میراث زنده و هویت تاریخی مردم این استان است و ارزش آن در تداوم کاربرد، انتقال تجربه‌های فرهنگی و حفظ ویژگی‌های زبانی به‌جامانده از نسل‌های پیشین نهفته است.



وی خاطرنشان کرد: ثبت ملی گویش قمی باید نقطه آغاز اقدام‌های اجرایی برای حفاظت از این میراث باشد و نباید به‌عنوان پایان فرایند صیانت از آن تلقی شود.



صیانت از گویش قمی به اقدام عملی نیاز دارد



معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای حفاظت از گویش قمی بیان کرد: اولویت اصلی پس از ثبت ملی این گویش، تبدیل توانمندی‌های پژوهشی و فرهنگی به برنامه‌هایی مستمر برای مستندسازی، آموزش، معرفی عمومی و انتقال آن به نسل‌های آینده است.



محسنی بندپی ادامه داد: تحقق این هدف نیازمند مشارکت مردم، گویشوران بومی، پژوهشگران و نهادهای فرهنگی است تا حفاظت از این میراث زبانی از سطح اقدامات مقطعی فراتر برود و در قالب برنامه‌هایی پیوسته دنبال شود.



وی با اشاره به استقبال مردم قم از برنامه‌های مرتبط با پاسداشت گویش بومی اظهار کرد: حضور پرشور و علاقه‌مندی مردم نشان می‌دهد که ظرفیت اجتماعی مناسبی برای حفظ، استمرار و تقویت این میراث فرهنگی وجود دارد و مشارکت مردم می‌تواند در پیشبرد برنامه‌های صیانتی مؤثر باشد.



قم ظرفیت‌های ارزشمندی برای توسعه گردشگری دارد



معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تنوع ظرفیت‌های گردشگری ایران گفت: کشور از توانمندی‌های گسترده‌ای در حوزه‌های زیارت، سلامت، تاریخ، فرهنگ، اقلیم، کویر و گردشگری روستایی برخوردار است که توجه به این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه بهره‌برداری مؤثرتر از فرصت‌های موجود را فراهم کند.



محسنی بندپی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری استان قم افزود: نگاه توسعه‌محور مدیریت استان و توجه به ابعاد مختلف توانمندی‌های محلی، زمینه شکوفایی ظرفیت‌هایی را فراهم کرده است که بخشی از آن‌ها در حوزه گردشگری قرار دارند.



وی با قدردانی از رویکرد مدیریت استان در توجه به ظرفیت‌های گردشگری اظهار کرد: همکاری بخش دولتی و فعالان بخش خصوصی و توجه به توانمندی‌های فرهنگی و تاریخی استان می‌تواند در مسیر توسعه گردشگری قم اثرگذار باشد.



معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین از اقدامات صورت‌گرفته برای فعال‌سازی ظرفیت‌های بالقوه استان ابراز خرسندی کرد و گفت: توجه به هویت تاریخی و فرهنگی قم و فراهم شدن زمینه معرفی این ویژگی‌ها، فرصت ارزشمندی برای تقویت پیوند میان میراث فرهنگی و گردشگری استان ایجاد کرده است.



محسنی بندپی در پایان با تأکید بر ضرورت تداوم تلاش‌ها برای معرفی و حفاظت از میراث فرهنگی قم خاطرنشان کرد: صیانت از گویش بومی زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که مردم و نهادهای مرتبط در کنار یکدیگر برای حفظ این سرمایه فرهنگی و انتقال آن به نسل‌های بعدی تلاش کنند.