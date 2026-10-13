به گزارش خبرنگار مهر، حمید بورد عصر سه‌شنبه در بازدید از پالایشگاه چهارم پارس جنوبی اظهار کرد: روند اجرای بیشتر طرح‌های بازسازی پالایشگاه‌های آسیب‌دیده مطابق برنامه پیش می‌رود، اما افزایش سرعت عملیات و تسریع در بازگشت ظرفیت تولید به مدار، از اولویت‌های اصلی صنعت نفت است.

وی با اشاره به ضرورت آمادگی برای تأمین انرژی کشور در فصل سرد سال افزود: با توجه به شرایط پیش‌رو، مجموعه صنعت نفت تمام توان و ظرفیت خود را برای تأمین پایدار انرژی در زمستان به کار گرفته است و پیگیری طرح‌های بازسازی با جدیت ادامه دارد.

سرپرست وزارت نفت با اشاره به برگزاری نشست‌های تخصصی برای بررسی روند اجرای هر یک از پروژه‌های بازسازی بیان کرد: در این نشست‌ها، موانع و چالش‌های موجود بررسی و درباره راهکارهای رفع آنها تصمیم‌گیری می‌شود تا روند اجرای طرح‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود.

بورد ابراز امیدواری کرد: تا اواخر آذر امسال، بخش قابل‌توجهی از ظرفیت ازدست‌رفته تولید گاز در پالایشگاه‌های آسیب‌دیده پارس جنوبی احیا شود.

مدیریت مصرف، شرط عبور مطمئن از زمستان

وی با تأکید بر ضرورت همکاری همه بخش‌ها برای تأمین پایدار گاز در زمستان گفت: عبور از شرایط پیش‌رو تنها با تلاش مجموعه صنعت نفت محقق نمی‌شود و همراهی مردم نیز برای مدیریت شرایط و رفع مشکلات ضروری است.

سرپرست وزارت نفت با اشاره به ضرورت پرهیز از مصرف غیرضروری انرژی تصریح کرد: مدیریت مصرف گاز و سایر حامل‌های انرژی باید در دستور کار قرار گیرد تا در کنار تلاش نیروهای عملیاتی و کارکنان صنعت نفت، امکان تأمین مطمئن انرژی برای کشور فراهم شود.

بورد خاطرنشان کرد: با همکاری و همراهی مردم می‌توان شرایط پیش‌رو را بهتر مدیریت کرد و از ظرفیت‌های موجود برای عبور موفق از زمستان بهره گرفت.

بر اساس این گزارش، سرپرست وزارت نفت در این بازدید با همراهی ارسلان زارع، استاندار بوشهر و موسی احمدی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، از پالایشگاه‌های آسیب‌دیده پارس جنوبی و همچنین پتروشیمی جم و مبین انرژی خلیج فارس بازدید کرد.

وی در جریان حضور در پالایشگاه‌های سوم، چهارم، پنجم و ششم پارس جنوبی، آخرین وضعیت عملیات بازسازی و اقدامات انجام‌شده برای ترمیم بخش‌های آسیب‌دیده و بازگرداندن ظرفیت تولید به مدار را مورد بررسی قرار داد.