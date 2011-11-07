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۱۶ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۳۱

آغاز بهره‌برداری از نیروگاه برق آبی 8.4 مگاواتی پیران

آغاز بهره‌برداری از نیروگاه برق آبی 8.4 مگاواتی پیران

نیروگاه کوچک برق آبی 8.4 مگاواتی پیران در منطقه سرپل ذهاب استان کرمانشاه آماده بهره برداری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی کریمی با اعلام اینکه عملیات اجرایی نیروگاه برق آبی پیران در فروردین ماه سال 1387 آغاز شده است، گفت: نیروگاه پیران در زمان پیک مصرف 30 درصد و در زمان غیر پیک 70 درصد برق شهرستان سرپل ذهاب را که شامل 175 روستا می شود، تامین می کند.

مجری طرح نیروگاه های آبی متوسط و کوچک، اظهار داشت: در نیروگاه برق آبی کوچک پیران، بندی انحرافی به ارتفاع 5/7 متر همچنین کانال انتقال آب 9 کیلومتری و 1700 متر لوله‌های سیفون ساخته و نصب شده است.

کریمی حجم مخزن آب این پروژه را 50 هزار مترمکعب اعلام کرد و بیان داشت: پروژه پیران دارای 2 واحد نیروگاهی با مجموع ظرفیت 4/8 مگاوات بوده و توانایی تولید سالانه 40 گیگاوات ساعت انرژی برق آبی را دارد.

وی بیان داشت: برق تولیدی نیروگاه پیران توسط خط انتقال برقی به طول 14 کیلومتر به پست سراب گرم سرپل ذهاب متصل شده و بخش اعظمی از کمبود برق این منطقه را برطرف می کند.

مجری طرح نیروگاه های آبی متوسط و کوچک شرکت توسعه آب و نیروی ایران به بیان مزیت های نیروگاه های برق آبی متوسط و کوچک پرداخت و گفت: این نیروگاه ها با تولید انرژی پاک، آلودگی زیست محیطی ندارند. علاوه بر این، در زمان نیاز سریع وارد مدار شبکه سراسری برق کشور شده و در صورت عدم نیاز به سرعت از مدار خارج می شوند و ضمن کمک به پایداری شبکه برق، راندمان بالا، عمر طولانی تر و هزینه نگهداری پایینی دارند.

کریمی درخصوص پروژه های نیروگاه های برق آبی متوسط و کوچک که برای سرمایه گذاری بخش خصوصی آماده شده است، نیز گفت: 120پروژه نیروگاهی متوسط و کوچک به ظرفیت 415 مگاوات در کل کشور برای سرمایه گذاری بخش خصوصی آماده شده و پتانسیل احداث نیروگاه های کوچک و متوسط تا 2 هزار مگاوات در کشور شناسایی شده است.

وی نیروگاه یک مگاواتی شهید عظیمی (جنت رودبار)، نیروگاه‌های 6/1 مگاواتی دره‌ تخت 1 و 2 لرستان و نیروگاه‌های میکرو (ناو، مران، درجان، کرنق، گرنی، ارده، سررود) را از جمله پروژه های اجرا شده معرفی کرد.

کد مطلب 1454463

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