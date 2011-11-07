به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی کریمی با اعلام اینکه عملیات اجرایی نیروگاه برق آبی پیران در فروردین ماه سال 1387 آغاز شده است، گفت: نیروگاه پیران در زمان پیک مصرف 30 درصد و در زمان غیر پیک 70 درصد برق شهرستان سرپل ذهاب را که شامل 175 روستا می شود، تامین می کند.

مجری طرح نیروگاه های آبی متوسط و کوچک، اظهار داشت: در نیروگاه برق آبی کوچک پیران، بندی انحرافی به ارتفاع 5/7 متر همچنین کانال انتقال آب 9 کیلومتری و 1700 متر لوله‌های سیفون ساخته و نصب شده است.

کریمی حجم مخزن آب این پروژه را 50 هزار مترمکعب اعلام کرد و بیان داشت: پروژه پیران دارای 2 واحد نیروگاهی با مجموع ظرفیت 4/8 مگاوات بوده و توانایی تولید سالانه 40 گیگاوات ساعت انرژی برق آبی را دارد.



وی بیان داشت: برق تولیدی نیروگاه پیران توسط خط انتقال برقی به طول 14 کیلومتر به پست سراب گرم سرپل ذهاب متصل شده و بخش اعظمی از کمبود برق این منطقه را برطرف می کند.

مجری طرح نیروگاه های آبی متوسط و کوچک شرکت توسعه آب و نیروی ایران به بیان مزیت های نیروگاه های برق آبی متوسط و کوچک پرداخت و گفت: این نیروگاه ها با تولید انرژی پاک، آلودگی زیست محیطی ندارند. علاوه بر این، در زمان نیاز سریع وارد مدار شبکه سراسری برق کشور شده و در صورت عدم نیاز به سرعت از مدار خارج می شوند و ضمن کمک به پایداری شبکه برق، راندمان بالا، عمر طولانی تر و هزینه نگهداری پایینی دارند.

کریمی درخصوص پروژه های نیروگاه های برق آبی متوسط و کوچک که برای سرمایه گذاری بخش خصوصی آماده شده است، نیز گفت: 120پروژه نیروگاهی متوسط و کوچک به ظرفیت 415 مگاوات در کل کشور برای سرمایه گذاری بخش خصوصی آماده شده و پتانسیل احداث نیروگاه های کوچک و متوسط تا 2 هزار مگاوات در کشور شناسایی شده است.

وی نیروگاه یک مگاواتی شهید عظیمی (جنت رودبار)، نیروگاه‌های 6/1 مگاواتی دره‌ تخت 1 و 2 لرستان و نیروگاه‌های میکرو (ناو، مران، درجان، کرنق، گرنی، ارده، سررود) را از جمله پروژه های اجرا شده معرفی کرد.