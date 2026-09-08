عادل مصدقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سامانه بارشی همچنان بهصورت پراکنده در نقاط مختلف استان فعال است و بارشها امشب نیز ادامه خواهد داشت؛ ازاینرو برخی محورهای مواصلاتی بهویژه در مناطق کوهستانی و ارتفاعات لغزنده هستند.
وی با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در مناطق مختلف گلستان افزود: در مناطق مرزی و شهرستانهای کلاله و مراوهتپه بارشهای رگباری گزارش شده و در آزادشهر نیز بارشهای خفیف ادامه دارد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای گلستان ادامه داد: در محدوده رامیان، جنگل گلستان، گالیکش و ارتفاعات نیز بارش باران گزارش شده و آسمان گنبدکاووس کاملاً ابری است. همچنین در محورهای علیآبادکتول، گرگان و ارتفاعات درازنو بارشهای پراکنده ادامه دارد.
مصدقی با اشاره به احتمال وقوع رعدوبرق و وزش باد گفت: پیشبینیها از بارشهای خفیف تا متوسط و وزش باد با سرعت حدود ۲۰ کیلومتر بر ساعت در برخی مناطق استان حکایت دارد.
وی از ادامه آمادهباش نیروهای راهداری خبر داد و اظهار کرد: نیروهای راهداری و تجهیزات در مسیرها و نقاط مختلف استان مستقر هستند تا در صورت بروز هرگونه مشکل ناشی از شرایط جوی، در کوتاهترین زمان ممکن وارد عملیات شوند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای گلستان تأکید کرد: نیروهای راهداری در هر ۱۳ شهرستان استان در آمادهباش کامل قرار دارند و در صورت نیاز، عملیات لازم برای رفع مشکلات و تأمین ایمنی تردد هموطنان را انجام خواهند داد.
مصدقی از رانندگان خواست با توجه به لغزندگی جادهها، بارش باران و احتمال وقوع رعدوبرق، از سفرهای غیرضروری به مناطق کوهستانی و ارتفاعات خودداری کرده و در صورت ضرورت سفر، با رعایت سرعت مطمئنه و توجه به شرایط جادهای تردد کنند.
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