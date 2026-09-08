هشدار فوری نیروی دریایی سپاه به اقدام بزدلانه ارتش تروریستی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی نیروی دریایی سپاه نسبت به اقدام بزدلانه ارتش تروریستی آمریکا در حمله به نفتکش های جمهوری اسلامی ایران هشدار فوری داد.

متن این هشدار به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

والحمدلله القاصم الجبارین و مبیر الظالمین

هشدار فوری: با توجه به شرارت های ارتش تروریست امریکا در هدف قرار دادن چند فروند از نفتکش های جمهوری اسلامی ایران به تمامی خدمه نفتکش ها در محدود اسکله های کویت و بحرین که میزبان این تروریست ها و شریک در شرارت های آنان هستند اخطار می دهیم شناور خود را چه در لنگر گاه و چه در اسکله ها سریعا ترک نمایند چرا که مورد هدف قرار خواهند گرفت.



و ما الانصر الا من عند الله العزیز الحکیم