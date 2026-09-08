به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام اداره‌کل هواشناسی گلستان، کمینه و بیشینه دمای ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان در روز سه‌شنبه ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۵ اعلام شد.

در این مدت، گرگان دمایی بین ۱۹ تا ۲۶ درجه سلسیوس را تجربه کرد و در پارک ملی گلستان و محدوده تنگراه، دمای هوا بین ۱۷ تا ۲۸ درجه ثبت شد که پایین‌ترین کمینه و بالاترین بیشینه دمای گزارش‌شده در ایستگاه‌های استان بوده است.

همچنین دمای هوا در انبارالوم بین ۲۰ تا ۲۶ درجه، آق‌قلا بین ۲۰ تا ۲۷ درجه، مراوه‌تپه بین ۲۲ تا ۲۶ درجه، کلاله بین ۲۳ تا ۲۶ درجه و مینودشت بین ۲۴ تا ۲۶ درجه سلسیوس گزارش شد.

در گنبدکاووس نیز دمای هوا بین ۲۵ تا ۲۶ درجه، هاشم‌آباد بین ۱۹ تا ۲۶ درجه، بندرترکمن بین ۲۰ تا ۲۷ درجه، اینچه‌برون بین ۲۱ تا ۲۶ درجه و علی‌آبادکتول بین ۲۲ تا ۲۵ درجه سلسیوس ثبت شده است.

بر اساس این گزارش، دمای هوا در بندرگز بین ۲۰ تا ۲۷ درجه و در کارکنده نیز بین ۲۰ تا ۲۶ درجه سلسیوس در نوسان بوده است.