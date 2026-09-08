برخورد ساینا و پراید در محور آزادشهر ـ شاهرود ۳ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سلیمی شامگاه سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: این حادثه عصر سه‌شنبه در محور آزادشهر ـ شاهرود و حدود ۲۰۰ متر بعد از پایگاه امداد و نجات خوش‌ییلاق رخ داد.

وی افزود: پس از اعلام حادثه، نیروهای امدادی هلال‌احمر بلافاصله به محل اعزام شدند و عملیات امدادرسانی با حضور دو تیم عملیاتی متشکل از چهار نیروی امدادی، یک دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی نجات انجام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان ادامه داد: در این حادثه چهار نفر دچار حادثه شدند که سه نفر از آنها مصدوم شدند.

سلیمی اظهار کرد: یکی از مصدومان، مردی ۳۸ ساله بود که به دلیل مولتی‌تروما، پس از دریافت اقدامات اولیه امدادی، با آمبولانس جمعیت هلال‌احمر به بیمارستان حضرت معصومه(س) آزادشهر منتقل شد.

وی گفت: دو مصدوم دیگر نیز توسط عوامل اورژانس برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان با تأکید بر ضرورت رعایت سرعت مطمئنه و دقت بیشتر هنگام تردد در محورهای مواصلاتی، از رانندگان خواست در صورت وقوع حوادث، ضمن حفظ خونسردی، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۲ جمعیت هلال‌احمر اطلاع دهند.