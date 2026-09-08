کیفیت آموزش پزشکی و اقتصاد سلامت، دو چالش جدی نظام سلامت کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئیس‌زاده، رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، در دوازدهمین همایش هپاتیت تهران (THC12)، چهارمین همایش جامع اندوسکوپی‌های گوارشی ایران (IEC4) و پنجمین همایش جامع گوارش و کبد (CCGHS)، ضمن قدردانی از خدمات متخصصان و فوق‌تخصص‌های گوارش و کبد کشور، بر ضرورت حفظ کیفیت آموزش پزشکی، توسعه زیرساخت‌های سلامت و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات تشخیصی و درمانی تأکید کرد.

رئیس‌زاده با اشاره به فعالیت حدود ۸۱۵ فوق‌تخصص بیماری‌های گوارش و کبد در کشور گفت: این گروه از متخصصان در سال ۱۴۰۴ بیش از سه میلیون ویزیت انجام داده‌اند و در کنار ارائه گسترده خدمات تخصصی، به رعایت اصول علمی و تجویز منطقی دارو نیز توجه داشته‌اند.



وی با اشاره به پیشرفت‌های علمی جامعه پزشکی ایران در حوزه‌هایی همچون جراحی‌های پیشرفته قلب و عروق و پیوند کبد اظهار کرد: جامعه پزشکی ایران علاوه بر برخورداری از توانمندی‌های علمی و درمانی، در شرایط دشوار کشور نیز همواره در کنار مردم حضور داشته و مسئولیت اجتماعی خود را به‌خوبی ایفا کرده است.



رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی در ادامه، با اشاره به تحولات پزشکی جهان و نقش روزافزون هوش مصنوعی، داده‌های بزرگ و پزشکی شخصی‌سازی‌شده، بر ضرورت تجهیز مراکز درمانی کشور به فناوری‌های نوین، از جمله تجهیزات پیشرفته اندوسکوپی مجهز به هوش مصنوعی، تأکید کرد.



رئیس‌زاده، کیفیت آموزش پزشکی را یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امروز نظام سلامت دانست و گفت: افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی بدون تأمین اعضای هیئت علمی، فضاهای آموزشی، امکانات بالینی و دیگر زیرساخت‌های مورد نیاز، می‌تواند کیفیت آموزش و در نهایت سلامت مردم را تحت تأثیر قرار دهد.



وی تأکید کرد: «کیفیت آموزش پزشکی، خط قرمز سلامت مردم و آینده کشور است.»

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی، وضعیت اقتصاد سلامت و تأخیر سازمان‌های بیمه‌گر در پرداخت مطالبات جامعه پزشکی را از دیگر چالش‌های جدی این حوزه برشمرد و خواستار اتخاذ تصمیمات مؤثر برای حل این مشکل شد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر ضرورت مردم‌داری جامعه پزشکی اظهار کرد: جامعه پزشکی باید در کنار پیگیری جدی حقوق حرفه‌ای خود، شرایط مردم و بیماران را نیز در نظر داشته باشد؛ زیرا مردم مسئول مشکلات تعرفه‌ای و تأخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات نیستند.



رئیس‌زاده با اشاره به تغییر رویکردهای پزشکی در جهان افزود: پزشکی آینده، پزشکی مشارکت‌محور است و پزشک و بیمار باید در کنار یکدیگر درباره مسیر درمان تصمیم‌گیری کنند. ایجاد و تقویت اعتماد میان پزشک و بیمار نیز یکی از مهم‌ترین مهارت‌های مورد نیاز پزشکان امروز و آینده است.



رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی در پایان، با گرامیداشت یاد شهدای حوزه سلامت و دیگر شهدای کشور، بر ضرورت حفظ پیشرفت‌های علمی، تقویت زیرساخت‌های نظام سلامت، ارتقای کیفیت آموزش پزشکی و افزایش اعتماد و همدلی میان جامعه پزشکی و مردم تأکید کرد.