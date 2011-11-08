عید قربان عید رهایى از تعلقات است

حجت‌الاسلام محمد قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این عید تمام مسلمانان با بی‌ توجهی به اختلافهای عقیدتی و فکری با وحدت و انسجام زیر پرچم اسلام گردهم می‌آیند و نماز این روز بزرگ را بر پا می‌کنند.

وی افزود: عید قربان پاک‌ ترین عیدها و عید بر آمدن انسانی نو از خاکسترهای خویشتن خویش و عید بر آمدن روزی نو و انسانی نو است که باید بهترین بهره‌‌های معنوی را از این عید گرفت.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی آمل با تاکید بر اینکه عید قربان، عید رهایی از اسارت نفس و نزدیک شدن دلها به قرب الهی است، ادامه داد: استفاده معنوی از این عید بزرگ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که باید مورد توجه قرار گیرد.

قنبری، تعمیق فرهنگ کمک به مستضعفان در جامعه را یکی از برکات این عید عنوان کرد و اظهار داشت: در این روز مسلمانان به قربانی کردن حیوانات توصیه شده در احکام الهی و توزیع آن بین افراد مستمند جامعه به فرزندان خود سنت حسنه یاری به نیازمندان را آموزش می‌دهند.

وی با اشاره به برگزاری نماز عید قربان در این شهر گفت: حضور باشکوه مردم در این نماز، سبب نا امیدی و یاس دشمنان و خوشحالی دوستداران انقلاب می‌شود.

