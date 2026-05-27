۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۴

عید قربان نماد تسلیم محض در برابر فرمان الهی است

اهواز - امام‌جمعه موقت اهواز گفت: فلسفه عید سعید قربان، نماد تسلیم محض در برابر فرمان الهی و ضرورت دستگیری از نیازمندان و ترویج فرهنگ ایثار در جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا حاجتی در خطبه‌های نماز عید قربان اهواز با تأکید بر فضیلت‌های بی‌شمار این روز بزرگ اظهار کرد: قربانی کردن نفس در محضر پروردگار و تقویت همدلی و همبستگی در جامعه اسلامی از مهم‌ترین آموزه‌های این عید است.

وی با اشاره به لزوم حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر افزود: ترویج فرهنگ ایثار و مواسات در جامعه اسلامی یک ضرورت است و باید از این فرصت معنوی برای کمک به همنوعان و نیازمندان به بهترین شکل استفاده کرد.

خطیب نماز عید قربان اهواز توضیح داد: آیین نماز عید در سراسر استان خوزستان با حضور گسترده مردم برگزار شد و پیش از آغاز رسمی مراسم نیز دعای پرفیض ندبه توسط نمازگزاران قرائت گردید.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: پایگاه‌های «کمیته امداد امام خمینی» و «سازمان بهزیستی» در اطراف محل‌های برگزاری نماز در مصلای اهواز مستقر شده‌اند تا نذورات و قربانی‌های مردم نیکوکار را جهت توزیع میان سفره نیازمندان جمع‌آوری کنند.

حجت‌الاسلام حاجتی در پایان یادآور شد: حضور حماسی مردم در این آیین‌های مذهبی نشان‌دهنده پیوند عمیق ملت با ارزش‌های دینی و قرآنی است که باید این روحیه معنوی در تمامی ایام سال حفظ و تقویت شود.

      شاید فکر کنید اگر خدا هم به شما پیام مستقیم میفرستاد احتمالا شما هم تسلیم محص بودید بهتر هست بدانید خداوند پیام خود را القا میکنند و قلب و روحی که برای ایشان آماده باشد آن پیام را دریافت و قبول و اطاعت میکند

