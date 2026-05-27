عید قربان نماد تسلیم محض در برابر فرمان الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا حاجتی در خطبه‌های نماز عید قربان اهواز با تأکید بر فضیلت‌های بی‌شمار این روز بزرگ اظهار کرد: قربانی کردن نفس در محضر پروردگار و تقویت همدلی و همبستگی در جامعه اسلامی از مهم‌ترین آموزه‌های این عید است.

وی با اشاره به لزوم حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر افزود: ترویج فرهنگ ایثار و مواسات در جامعه اسلامی یک ضرورت است و باید از این فرصت معنوی برای کمک به همنوعان و نیازمندان به بهترین شکل استفاده کرد.

خطیب نماز عید قربان اهواز توضیح داد: آیین نماز عید در سراسر استان خوزستان با حضور گسترده مردم برگزار شد و پیش از آغاز رسمی مراسم نیز دعای پرفیض ندبه توسط نمازگزاران قرائت گردید.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: پایگاه‌های «کمیته امداد امام خمینی» و «سازمان بهزیستی» در اطراف محل‌های برگزاری نماز در مصلای اهواز مستقر شده‌اند تا نذورات و قربانی‌های مردم نیکوکار را جهت توزیع میان سفره نیازمندان جمع‌آوری کنند.

حجت‌الاسلام حاجتی در پایان یادآور شد: حضور حماسی مردم در این آیین‌های مذهبی نشان‌دهنده پیوند عمیق ملت با ارزش‌های دینی و قرآنی است که باید این روحیه معنوی در تمامی ایام سال حفظ و تقویت شود.