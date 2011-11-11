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۲۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۰۰

نخبگان پاکستان تشنه اسلام واقعی هستند

نخبگان پاکستان تشنه اسلام واقعی هستند

رئیس اداره امور بین الملل زنان و کودکان مجمع جهانی اهل‏بیت(ع) گفت: جامعه دانشگاهی و حوزوی پاکستان تشنه معارف اصیل و اسلام واقعی بوده و خواهان ارتباط نزدیکتر و همکاری دوجانبه با دانشگاه‏ها و حوزه‏های علمیه ایران هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایران رکن آبادی درباره سفر خود به پاکستان برای شرکت در نشست ‏ نقش زنان در بیداری اسلامی" گفت: به دنبال برگزاری کنفرانس بیداری اسلامی، با همکاری "جامعه خدیجة الکبری" در پاکستان برای شرکت در نشست‏های نقش زنان در بیداری اسلامی، به نمایندگی از مجمع جهانی اهل‏بیت(ع) به همراه دکتر لاله افتخاری و دکتر طیبه صفایی، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این کشور سفر کردیم.

وی افزود: در پاکستان، ضمن سفر به شهرهای اسلام‏آباد، راولپندی، لاهور و میانوالی، با شخصیت‏های علمی و فرهنگی این شهرها دیدار و گفتگو داشتیم.
 
رکن آبادی در تشریح دیدارهای خود گفت: در اسلام‏آباد با "فردوس عاشق اعوان" وزیر رفاه، جمعیت و حقوق زنان پاکستان دیدار و گفتگو داشتیم که وی به این جلسه بسنده نکرده و ما را برای صرف شام در منزل خود دعوت نمود که در آن جلسه نیز به گفتگو پرداختیم.
 
وی افزود: در آن جلسه از جانب مجمع جهانی اهل‏بیت(ع) وی را به عضویت در مجمع عمومی مجمع جهانی اهل‏بیت(ع) دعوت کردیم و قرار شد که وی برای این کار گزارش فعالیتهای خود را بفرستد و در صورت تأیید دبیرکل مجمع جهانی اهل‏بیت(ع)، ایشان به عضویت این مجمع در خواهند آمد.
 
رئیس اداره امور بین الملل زنان و کودکان مجمع جهانی اهل‏بیت(ع) درباره جلسات هیئت ایرانی در دانشگاه‏ها و حوزه‏های علمیه پاکستان اظهار داشت: در این سفر ضمن بازدید و سخنرانی در دانشگاه‏های بین‏المللی اسلامی، دانشگاه فاطمه جناح و دانشگاه علامه اقبال اسلام‏آباد، دانشگاه یو سی پی‏‏ (یا دانشگاه پنجاب مرکزی) ـ که تحت حمایت مالی و فرهنگی عربستان فعالیت می‏کند ـ و نیز دانشگاہ الکوثر و جامعةخدیجةالکبری با مسئولین و اساتید این دانشگاه‏ها و حوزه‏های علمیه دیدار و گفتگو داشتیم.
کد مطلب 1456777

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