نخبگان پاکستان تشنه اسلام واقعی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، ایران رکن آبادی درباره سفر خود به پاکستان برای شرکت در نشست نقش زنان در بیداری اسلامی" گفت: به دنبال برگزاری کنفرانس بیداری اسلامی، با همکاری "جامعه خدیجة الکبری" در پاکستان برای شرکت در نشستهای نقش زنان در بیداری اسلامی، به نمایندگی از مجمع جهانی اهلبیت(ع) به همراه دکتر لاله افتخاری و دکتر طیبه صفایی، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این کشور سفر کردیم.
وی افزود: در پاکستان، ضمن سفر به شهرهای اسلامآباد، راولپندی، لاهور و میانوالی، با شخصیتهای علمی و فرهنگی این شهرها دیدار و گفتگو داشتیم.
رکن آبادی در تشریح دیدارهای خود گفت: در اسلامآباد با "فردوس عاشق اعوان" وزیر رفاه، جمعیت و حقوق زنان پاکستان دیدار و گفتگو داشتیم که وی به این جلسه بسنده نکرده و ما را برای صرف شام در منزل خود دعوت نمود که در آن جلسه نیز به گفتگو پرداختیم.
وی افزود: در آن جلسه از جانب مجمع جهانی اهلبیت(ع) وی را به عضویت در مجمع عمومی مجمع جهانی اهلبیت(ع) دعوت کردیم و قرار شد که وی برای این کار گزارش فعالیتهای خود را بفرستد و در صورت تأیید دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع)، ایشان به عضویت این مجمع در خواهند آمد.
رئیس اداره امور بین الملل زنان و کودکان مجمع جهانی اهلبیت(ع) درباره جلسات هیئت ایرانی در دانشگاهها و حوزههای علمیه پاکستان اظهار داشت: در این سفر ضمن بازدید و سخنرانی در دانشگاههای بینالمللی اسلامی، دانشگاه فاطمه جناح و دانشگاه علامه اقبال اسلامآباد، دانشگاه یو سی پی (یا دانشگاه پنجاب مرکزی) ـ که تحت حمایت مالی و فرهنگی عربستان فعالیت میکند ـ و نیز دانشگاہ الکوثر و جامعةخدیجةالکبری با مسئولین و اساتید این دانشگاهها و حوزههای علمیه دیدار و گفتگو داشتیم.
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