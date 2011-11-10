به گزارش خبرنگار مهر، رضا فدایی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: افراد مشکوک به سالک در شهرستانهای کوچک در ابتدا طی یک نمونهگیری ساده از زخم آنها توسط میکروسکوپ ساده انگل سالک شناسایی شده و از طریق آمپول و سرما درمانی اقدامات اولیه درمان برای آنها انجام میگیرد.
وی بیان داشت: در صورتی که افراد شاهد زخمی بر بدن خود باشند که تا دو هفته به صورت خود به خود بهبود پیدا نکند، لازم است به وجود سالک در خود شک کنند که با مراجعه به مراکز پزشکی آزمایش مربوطه را بدهند.
مدیر گروه مبارزه با بیماریهای معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: 10 سال گذشته واکسنی به صورت ازمایشی برای درمان بیماران سالک استفاده شد که نتایج خیلی درخشان نبود.
وی ادامه داد: در مرحله واکسیناسیون، یک واکسن زمانی کارآمد است که بتواند تا 95 درصد به درمان بیماران کمک کند که اگر کمتر از این میزان باشد به عنوان یک روش درمان نمیتوان روی آن استناد کرد.
فدایی به اجرای برنامه پنج سالهای که از چهار سال پیش به منظور کنترل بیماری سالک در اصفهان به اجرا درآمد اشاره و اضافه کرد: یک سال دیگر از اجرای این برنامه مانده است که در طول این چهار سال به طور متوسط توانستیم تا 50 درصد از این بیماری را به کنترل درآوریم.
وی با بیان اینکه 250 کانون انتقال سالک در استان اصفهان شناخته شد که به دلیل محدود بودن بودجه مالی تنها 80 کانون انتخاب شد، افزود: کانونهای انتخابی از مراکزی انتخاب شد که حداقل 500 نفر جمعیت داشته باشد و شاهد پنج در هزار بیماری باشیم.
مدیر گروه مبارزه با بیماریهای معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه شهرستانهای کوچک و مناطق روستایی اصفهان مثل برخوار و میمه، نطنز، شاهینشهر از مناطق آلوده به سالک شناخته شده است، گفت: در صورتی که بتوانیم تا سال آینده این بیماری را تا 70 درصد به کنترل درآوریم میتوان نسبت به آینده آن خوشبین بود.
فدایی اظهار داشت: تا زمانیکه فرهنگ حفاظت فردی از گزش پشه در بین مردم نهادینه نشود احتمال بازگشت سالک به مناطقی که تحت کنترل برنامههای بهداشتی قرار گرفته است، وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه در زمینه ساخت و ساز منازل مسکونی در مناطق سالکخیز به مسئولان مسکن و شهرسازی هشدار داده شد، بیان داشت: براساس تعاملاتی که طی دو سال گذشته با مسئولان مسکن و شهرسازی انجام شد، از ساخت و ساز اماکن مسکونی در مناطق سالکخیز پیشگیری شد اما این در حالیکه به دلیل رشد جمعیت در برخی از مناطق ناچار به این نوع ساخت و سازهاست.
مدیر گروه مبارزه با بیماریهای معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی افزود: بیماری مالاریا که یک زمانی بومی استان اصفهان بود به دلیل اجرای برنامههای بهداشت در این استان از شش تا هفت دهه گذشته تاکنون شاهد ابتلا فردی به بیماری مالاریا نبودیم.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه در کنترل بیماری مالاریا در اصفهان اقدامات مناسبی صورت گرفته در زمان حاضر این بیماری تقریبا در کشور در حال پیوستن به افسانه است.
فدایی افزود: بیماری مالاریا از انسان به انسان منتقل میشود و مثل بیماری سالک مخزن حیوانی ندارد که برهمین اساس توانستیم به خوبی کنترل و حتی ریشهکنی کنیم.
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