علمای حوزه باید در همه شهرستانها حضور داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی روز پنج‌شنبه در دیدار مدیر و معاونان حوزه علمیه قم اظهار داشت: همه مراجع تقلید و کسانی که به دنبال عزت اسلام و شوکت روحانیت هستند، رسالت و پیامی جز مقاصد الهی را ندارند و همیشه هدفشان این است که مقاصد اولیه اسلام در کشور و جامعه پیاده شود.



وی افزود: همه ما به دنبال تبلیغ دین به صورت صحیح هستیم به گونه‌ای که این احکام و سنت حسنه‌ای که از گذشتگان برای ما باقی مانده است ذره‌ای خدشه‌دار نشود و امیدواریم ما بتوانیم ادامه دهنده خوبی در این راه باشیم.



استاد برجسته حوزه تصریح کرد: امروز با وجود ارتباطاتی خاصی که در دنیا است باید همه برای دفاع از دین و اسلام اظهار وجود کنند و حوزه‌های علمیه نیز باید هم‌کلام، همگام، یکدل و یک صدا در این راه باشند و تنها مقاصد الهی را در نظر بگیرند.



حوزه‌های علمیه در شهرستان‌ها آثار و برکات فراوانی دارد



وی با اشاره به اهمیت استقلال حوزه‌های علمیه در شهرستان‌ها گفت: حوزه‌های علمیه در شهرستان‌ها آثار و برکات فراوانی دارد که نباید از آن غفلت کرد، امروز باید افراد استخوان دار و قوی علمی در حوزه‌های علمیه شهرستان‌ها تربیت شوند تا بتوانند در برابر شبهات ایستادگی کنند.

آیت‌الله صافی اظهار داشت: اگر حوزه‌های علمیه از وجود علمای مسموع الکلام خالی شود و مردم خدمات این علمای بزرگ را نشناسد، خطرات مواجه خواهیم شد، باید علمای بلاد همه جا حاضر باشند و روحانیت همیشه در صحنه اظهار وجود کند.



وی یادآور شد: برنامه‌ریزی‌ها در حوزه به شکلی باشد که در همه شهرها و استان‌ها بزرگانی از علمای حوزه علمیه وجود داشته باشند که از اسلام و احکام الهی دفاع کنند؛ در گذشته علمای بلاد به گونه‌ای قوی بودند که با علمای نجف همطرازی می‌کردند که نمونه‌های آن را در تهران، اصفهان، تبریز و شهرهای بزرگ شاهد بودیم.



مرجع تقلید شیعیان تأکید کرد: نخستین حرکتی که علیه استبداد پهلوی ایجاد شد از سوی همین علمای بلاد بود که از شهرهای مختلف همچون تبریز علیه حکومت پهلوی بپاخاستند، باید علما در همه شهرها حضور داشتند باشند و وجود علما تنها در یک شهر خلاصه نشود.



وی ادامه داد: باید در حوزه‌های علمیه وحدت رویه وجود داشته باشد و دوگانگی و انشقاق ایجاد نشود و در انتخاب افراد نیز این موارد را باید مدنظر قرار دهید.



آیت‌الله صافی افزود: باید سنت‌های سابق حوزه را همیشه داشته باشیم؛ البته نباید از اوضاع، زمان و مکان هم عقب بمانیم، باید موقعیت روز را هم در نظر گرفت.



وی اظهار داشت: برخی مسائل در حوزه علمیه اساس و پایه است و باید این مسائل را به درستی حفظ کنیم، اگر اساس متزلزل شود همه مسائل زیر سوال می‌رود.



آیت‌الله صافی تصریح کرد: طلاب برای تحصیل در حوزه علمیه سختی‌های فراوانی را متحمل می‌شدند و هرگز سختی‌ها و مشکلات مانع تحصیل آن‌‌ها نمی‌شد؛ زیرا تحصیل به علم را به عنوان عبادت در نظر گرفته بودند به همین دلیل همه سختی‌ها را با جان دل می‌پذیرفتند و به آن ایمان داشتند.

طلاب باید در تحصیل اخلاص داشته باشند



وی افزود: با وجود همه سختی‌ها و مشکلاتی که در گذشته وجود داشت، اقبال به حوزه علمیه نیز فراوان بود و افراد نخبه‌ای به حوزه می‌آمدند، طلاب باید همه مقاصد خود را الهی کنند و در پی کسب علم باشند.



مرجع تقلید شیعیان تصریح کرد: اگر طلبه آن مقاصد الهی را در نظر بگیرد، هرگز مسائل مادی مانع تحصیل او نخواهد شد و مسائل دنیوی او را از مقصد اصلی طلبه باز نمی‌دارد؛ بنابراین طلاب باید در تحصیل خود اخلاص داشته باشند تا به موفقیت دست یابند.



وی در ادامه گفت: اسلام مکتب بسیار قوی و غنی دارد و میدان برای تحقیق و تبلیغ در این مکتب بسیار است، اما نیاز به مردانی دارد که در این میدان وارد شوند.



حوزه باید ندای اسلام را به جهان برساند



آیت الله صافی گفت: حوزه علمیه باید ندای اسلام را به جهانیان برساند، ما در دین و مکتب همه چیز داریم که می‌توان آنرا به دنیا ارائه دهیم، قرآن و معارف نورانی اهل بیت، نهج البلاغه و کتاب های ما پاسخگوی امروز دنیا است.



وی با اشاره به اینکه حوزه های علمیه به حضرت ولی عصر (عجل الله فرجه الشریف) تعلق دارد، اظهار داشت: باید همه و همه تنها رضایت ایشان را جلب کنیم و من برای همه شما که نیت خالص دارید و می‌خواهید به اسلام و حوزه با برنامه های خوب خودتان خدمت کنید دعا می‌کنم.

