ایجاد 15 رشته جدید مقطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه آزاد واحد بناب

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد نژاد ایرانی بناب شامگاه پنج شنبه در اجلاس معاونان آموزشی واحدهای منطقه 13 با اشاره به وضعیت و موقعیت واحد بناب اظهارداشت: این واحد در سال 1364 تأسیس شد و در سال 1365 با پذیرش 210 دانشجو در سه رشته تحصیلی فعالیت آموزشی خود را آغاز کرد و هم اکنون بعد از گذشت 26 سال، واحد بناب به یکی از واحدهای بسیار بزرگ و برجسته در منطقه تبدیل گشته و بیش از 10 هزار دانشجو در 103 رشته مقاطع مختلف تحصیلی مشغول تحصیل هستند.

وی با اشاره به وضعیت عمرانی واحد بناب نیز افزود: هم اکنون این واحد دارای بیش از 60 هزار مترمربع فضای ساختمانی است که حدود 20 هزار مترمربع آن در سه سال اخیر احداث شده است.

فرهاد نژاد ایرانی سپس از افتتاح ساختمان جدید تحصیلات تکمیلی با هفت هزار و 200 مترمربع زیربنا در اوایل سال آینده خبر داد و گفت: ساختمان دانشکده عمران، معماری و همچنین بزرگترین مسجد در بین واحدهای دانشگاهی کشور بزودی در این واحد مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

ایرانی همچنین از احداث ساختمان بوفه، ساختمان هتل و مهمانسرا و افزایش 43 هکتار زمین جدید به مجموعه این واحد را از برنامه های آتی این واحد برشمرد و گفت: سالن جدید آمفی تئاتر نیز با هزار و 200 نفر ظرفیت در واحد بناب احداث خواهد شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب در ادامه صحبتهای خود حوزه "پژوهش" در واحد بناب را یکی از واحدهای فعال و توسعه یافته دانست و تصریح کرد: طی سه سال اخیر پنج برابر میانگین بیست سال قبل در حوزه پژوهش فعالیت صورت گرفته است.

به گفته دکترایرانی ظرف سه سال اخیر 40 رشته به تعداد رشته های موجود در این واحد اضافه شده و ایجاد 15 رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی در واحد بناب درحال تصویب نهایی است.