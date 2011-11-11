امیرعباس تقی‌پور دبیر اجرایی دومین اجلاس بین‌المللی ناشران جهان اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز به کار این اجلاس در صبح روز شنبه 21 آبان از ساعت 8:30، بیان کرد: در مراسم افتتاحیه بعد از خیر مقدم و ارائه گزارش علی زارعی‌نجفدری دبیرکل اجلاس، از تعدادی از ناشران خارجی عضو دبیرخانه دائمی اجلاس بین‌المللی ناشران جهان اسلام با حضور رئیس جمهور تقدیر به عمل می‌آید.

وی ادامه داد: در ادامه مراسم افتتاحیه و پس از سخنرانی دو تن از ناشران خارجی حاضر در این اجلاس، رئیس جمهور در دومین حضور خود در جمع ناشران داخلی و خارجی عضو دبیرخانه دائمی اجلاس بین‌المللی ناشران جهان اسلام، به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.‫

به گفته دبیر اجرایی دومین اجلاس بین‌المللی ناشران جهان اسلام در ادامه مراسم مجمع عمومی اتحادیه جهانی ناشران مسلمان تشکیل جلسه خواهد داد و پس از تصویب مجمع عمومی، آغاز بکار رسمی اتحادیه جهانی ناشران مسلمان اعلام خواهد شد.

وی در ادامه به تشکیل همزمان 5 نشست تخصصی در ادامه برنامه روز نخست اجلاس اشاره کرد و گفت: نشست نشر قرآن و معارف قرآنی با موضوعات تعیین معیارهایی برای چاپ و نشر قرآن کریم، تعیین راهبرد توجه جوامع مختلف به فرهنگ و معارف قرآنی، چگونگی ترجمۀ قرآن کریم متناسب با نیازهای روز مخاطبان، تعیین راهبرد و چگونگی ترویج زبان قرآن به‌عنوان زبان بین‌المللی مسلمانان، چگونگی بهره‌گیری ازامکانات و ظرفیت‌های نشر الکترونیک در جهت ترویج فرهنگ و معارف قرآنی و بررسی شیوه‌های برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی مختص قرآن کریم در کشورهای مختلف برگزار خواهد شد.

تقی پور افزود: همچنین نشست تخصصی «حقوق مؤلفان، مترجمان و ناشران (کپی‌ رایت)» نیز با موضوعات تدوین نظام حقوق مالکیت معنوی درحوزه نشر و تعیین مصادیق آن، تعیین سازوکارهایی جهت تأمین و حفظ حقوق مادی نویسندگان، مترجمان و ناشران مسلمان، چگونگی حفظ حقوق پدیدآورندگان کتاب (نویسندگان، مترجمان، ناشران و...) در فضای مجازی، بررسی ضرورت تشکیل شورای‌عالی حمایت از حقوق معنوی پدیدآورندگان کتاب در جهان اسلام و لوازم و پیامدهای تحقق آن و بررسی راه‌های ایجاد تعامل و هم‌افزایی بین ناشران مسلمان در حوزه مالکیت مادی و معنوی.بررسی قابلیت‌ها، ظرفیت‌ها و راهبردهای استفاده از نشر دیجیتال، چگونگی همکاری مشترک ناشران مسلمان در جهت تشکیل کنسرسیوم نشر الکترونیک، ایجاد سازوکار حمایت از حقوق مؤلفان، مترجمان و ناشران در نشر الکترونیک، تعیین و تدوین آئین‌نامه و ضوابط نشر الکترونیک، بررسی ایجاد فروشگاه مشترک مجازی تولیدات الکترونیک ناشران مسلمان و بررسی ابعاد بازنمایی و گرافیکی در نشر دیجیتال برگزار می‌شود.

به گفته دبیر اجرایی این اجلاس، در نشست تخصصی «سیستم توزیع و اقتصاد نشر» علاوه بر بررسی شیوه‌های حمایت از نظام‌های مؤثر توزیع کتاب و فرآورده‌های نشر، معضلات و مشکلات ناشران مسلمان در توزیع کتاب و فرآورده‌های نشر و راهکارهای تأسیس سامانه فراگیر مجازی جهت تسهیل فروش و توزیع کتاب و فرآورده‌های نشر، تدوین نظام جامع توزیع کارآمد برای ناشران مسلمان و تعیین راهکارهای مناسب جهت مبادله کتاب و فرآورده‌های نشر مورد تبادل نظر قرار خواهد گرفت. همچنین در نشست تخصصی «نیازسنجی فکری، فرهنگی و حرفه‌ای در حوزه نشر در جهان اسلام» نیز به آسیب‌شناسی و ظرفیت‌شناسی تولیدات ناشران مسلمان جهان در پاسخگویی به نیازهای فکری و فرهنگی مخاطبان، وضعیت‌شناسی، نیازسنجی و ایده‌آل‌سنجی در حوزۀ نشر، بررسی وضعیت موجود و مطلوب اطلاع‌رسانی در خصوص مواریث علمی، فکری و فرهنگی جهان اسلام در حوزۀ نشر، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع ناشران مسلمان جهان در ابعاد محتوایی، شکلی و آماری، نقش ناشران مسلمان در تبیین مسائل جهان اسلام، تعیین اولویت‌های موضوعی و محتوایی در حوزه نشر، بررسی راهکارهای فرهنگ‌سازی جهت ترغیب و ترویج کتابخوانی مسلمانان بررسی و راهکارهای تعامل ناشران مسلمان با سایر تولیدکنندگان فرآورده‌های نشر اسلامی ارائه خواهد شد.

وی تاکید کرد: پس از نشست‌های تخصصی که تا ساعت 5 بعدازظهر به‌طول خواهد انجامید کمیته بررسی و تصویب اساسنامه اتحادیه جهانی ناشران مسلمان، تشکیل جلسه خواهد داد و اساسنامه این اتحادیه به تصویب خواهد رسید.