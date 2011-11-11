به گزارش خبرنگار مهر، اولین سخنران این مراسم که شامگاه پنجشنبه در مجتمع فرهنگی هنری شهید آوینی قم برگزار شد، استاد محمدعلی مجاهدی رئیس کانون شاعران و مداحان استان قم بود که تغییر مدیریتی در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی را غیرمنطقی دانست و اظهار داشت: وقتی قرار است یک اتفاق بزرگی همچون برگزاری کنگره سراسری ادبیات غدیر آن هم چند ساعت بعد از این مراسم برگزار شود، این تغییر مدیریتی برای من جا نیفتاده است.
وی ادامه داد: وقتی دکتر حسینی از سفر حج برگردد این مسئله را مطرح میکنیم که وقتی قرار است اتفاق بزرگی در قم بیفتد که شاخصترین هنرمندان کشور در آن حضور داشته باشند و سه ماه تلاش برای هماهنگی این برنامه انجام شده است، مراسم تودیع و معارفه میتوانست چند روز دیگر برگزار شود.
حضور پدر مدیرکل جدید در مراسم
در این مراسم پدر سید مرتضی اسماعیلی طبا مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم حضور داشت که استاد مجاهدی در توصیف وی گفت: پدر اسماعیلی طبا در سالهای پیش از انقلاب اسلامی به عنوان دبیر علوم انسانی و یک فرهنگی اصیل و وقت شناس در دبیرستان دین و دانش فعالیت میکرد و در این مدت چیزی جز نیکی و وفاداری و انجام خدمت از او ندیدیم.
وی ادامه داد: فرزند ایشان هم در جایی بزرگ شد که با شمیم ولایت و محبت عجین بوده است.
مجاهدی به فعالیتهای اسماعیلی طبا در صداوسیمای مرکز قم و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران اشاره کرد و گفت: او در صداوسیما آثار خوبی از خود به یادگار گذاشت و در چند ماهی که به عنوان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران فعالیت می کرد برنامههای کلانی را سامان داد و این نشان میدهد که در عرصه اجرا و تجلیل از ادب و هنر و شعر آئینی انگیزههای لازم را دارد و این بزرگترین بشارت برای هنرمندان است.
امیدوارم اسماعیلی قربانی نشود
قبل از اینکه استادآقا مدیرکل سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی به روی جایگاه برود، موسوی نژادیان معاون فرهنگی و هنری وی گزارش فعالیتهای این اداره کل را در چند صفحه قرائت کرد و توضیح داد.
صحبتهای موسوی نژادیان به قدری طول کشید که مجبور شدند برگهای برای اتمام وقت به وی بدهند.
پس از آن استادآقا به روی جایگاه رفت که به نظر میرسید از نحوه برکناریاش کمی دلخور بود.
وی گفت: آدم در هنگام خداحافظی نباید زیاد حرف بزند چون در طول کار تمام حرفهایش را زده است.
استادآقا در ادامه با الفاظ کنایهآمیزی به اسماعیلی طبا گفت: عید قربان است و آقای اسماعیلی طبا هم اسماعیل است و امیدوارم قربانی نشود و خداوند به سر سلامتی و امید پیروزی او هدیهای بفرستد.
پاسخ اسماعیلی طبا
اسماعیلی طبا هم وقتی به روی جایگاه رفت در پاسخ به اظهارات کنایهآمیز استادآقا گفت: عید قربان که تمام شد و عید غدیر را در پیش داریم که عید انتصاب است و امیدوارم خداوند توفیق دهد.
مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم در عین حال از استادآقا دعوت کرد که با توجه به تلاشهایی که برای برگزاری کنگره سراسر ادبیات غدیر انجام شده، در این مراسم شرکت و سخنرانی کند.
توجیه برکناری استادآقا
در این مراسم حجتالاسلام مسعودپور معاون حقوقی و استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سعی داشت موضوع برکناری استادآقا را طبیعی جلوه دهد.
وی افزود: استادآقا بیش از 40 ماه مشغول فعالیت بود و یکی از سنگ بنای کار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی این بود که مدیرکل استانها پس از چهار سال فعالیت جابجا شوند تا از ظرفیتهای آنها در استانهای دیگر استفاده شود.
وی ادامه داد: متاسفانه در دو سه روز اخیر تعابیر و الفاظی شنیدیم که نه زیبنده گویندگان است و نه زیبنده باورکنندگان که خدای ناکرده خدشهای در شان استادآقا ایجاد شود.
مسعودپور با پیشنهاد چند پست جدید به استادآقا گفت: ما در این روزها به فکر احیای معاونت طرح و برنامه وزارتخانه هستیم و قائم مقامی این معاونت را به استادآقا محول میکنیم به شرط اینکه معاونت طرح و برنامه هم بپذیرد. ضمن اینکه بحث قائم مقامی معاونت اداری مالی هم مطرح است.
چرا برکناری استادآقا در نبود وزیر؟
پس از اتمام سخنرانی حجت الاسلام مسعودپور، یکی از روحانیون حاضر در جلسه با صدای بلند از معاون وزیر ارشاد اجازه خواست که سئوالی بپرسد.
وی گفت: شما گفتید که وزیر بنا دارند پس از چهار سال فعالیت یک مدیرکل او را جابجا کند. این تغییر مدیریت چقدر اهمیت داشت که در نبود وزیر اتفاق افتاد و وزیر در سفر حج است.
مسعودپور در پاسخ به سئوال این شخص اظهار داشت: وقتی بناست چنین اقدامی صورت بگیرد، بخشی از آن به تمشیت وزیر ارتباط دارد که در موقع خاصی سیاستگذاری کرد، بخش دیگری به کمیته انتصابات ارتباط دارد.
وی ادامه داد: کمیته انتصابات در مورد زمان این برنامه تصمیم گیری میکند که شب یا روز، این هفته یا هفته بعد باشد و لازم نبود صحبت و مشورتی صورت گیرد.
وی گفت: امروز ارتباطات بسیار قوی است و مسئولان وزارت با خود وزیر در حج ارتباط تلفنی دارند و شما نگران حادثه و واقعه نباشید، چراکه این تغییر مدیریتی امر طبیعی و معمولی است.
در این هنگام یکی دیگر از حاضران در جلسه با صدای بلند گفت: شما فرمودید ولی ما قبول نمیکنیم.
حاشیههای معارفه مدیرکل ارشاد
تلاش برای طبیعی جلوهدادن برکناری مدیرکل/ نگرانی مدیر قبلی و پاسخ اسماعیلی طبا
قم - خبرگزاری مهر: مراسم تودیع و معارفه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم با حاشیههایی از جمله تلاش برای طبیعی جلوهدادن برکناری مدیرکل قبلی همراه بوده است.
به گزارش خبرنگار مهر، اولین سخنران این مراسم که شامگاه پنجشنبه در مجتمع فرهنگی هنری شهید آوینی قم برگزار شد، استاد محمدعلی مجاهدی رئیس کانون شاعران و مداحان استان قم بود که تغییر مدیریتی در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی را غیرمنطقی دانست و اظهار داشت: وقتی قرار است یک اتفاق بزرگی همچون برگزاری کنگره سراسری ادبیات غدیر آن هم چند ساعت بعد از این مراسم برگزار شود، این تغییر مدیریتی برای من جا نیفتاده است.
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