مدرس دانشگاه آزاد کرج مقام سوم جشنواره بین المللی فارابی را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حامد عمویی مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد خود در رشته علوم سیاسی با عنوان "اسطوره سیاسی رستم" در بخش جوان پنجمین دوره جشنواره بین المللی فارابی ویژه علوم انسانی واسلامی در گروه علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات منطقه‌ای موفق به کسب مقام‌سوم‌کشورشد.

وی که تحصیلات خود را در رشته علوم سیاسی در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به اتمام رسانیده، پایان نامه کارشناسی ارشد خود را با راهنمایی دکتر پریچهر شاهسوند، مشاوره دکتر حسینعلی نوذری، داوری دکتر حمید احمدی و نیز حمایت های بی دریغ رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دکتر آرمین امینی و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج دکتر رامین حاجی خانی به رشته تحریر درآورده و در حال حاضر دانشجوی ممتاز دوره دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران است.

حامد عمویی در خصوص نحوه انتخاب موضوع پایان خود گفت: موضوع مطالعاتی اینجانب که در رابطه با شاهنامه فردوسی و حول محور شخصیت و کارویژه های سیاسی رستم بود، اثری بدیع به شمار می آید زیرا متاسفانه تاکنون آنچه در رابطه با رستم، این پهلوان بزرگ ایرانی، نگاشته شده است، بسیار پراکنده بوده و در کتابهای مختلف حداکثر چند صفحه آن هم به صورت پراکنده به موارد کلی پرداخته شده است.

بر این اساس این پایان نامه که فرآیند تحقیق و تدوین آن در حدود یک سال و نیم به درازا کشیده است، ابتدا تلاش نموده تا یک بستر نظری بر اساس اندیشه سیاسی ایرانشهری و جهان بینی ادیان مهری و زرتشتی ایجاد نماید و همچنین از نظریه کارکرد اسطوره استفاده نماید که ارتباط میان این موارد نیز تازه و نوآورانه بوده و زوایای اسطوره شناختی و حماسی فرهنگ کهن ایران را مد نظر داشته است.

عمویی افزود: در انجام این پژوهش که در زمینه جمع آوری و ضبط مصاحبه ها از روش آماری نیز بهره برداری

گردیده است که طی آن شاخص های مورد نظر، یک به یک در ابیات شاهنامه شمارش شده و با یکدیگر مقایسه شده است.

این شاخص ها عبارت بودند از قدرت، امنیت، تاجبخشی و میهن دوستی که در پنج داستان، زادن رستم، جنگ مازندران، رستم و سهراب، رستم و اسفندیار مورد بررسی قرار گرفته اند.

نتیجه اثر نشان می دهد که اساطیر، به ویژه اسطوره سیاسی رستم، سرچشمه هایی نهان و گاه کاربست هایی به هم آمیخته دارند و این پژوهش با واکاوی اساطیر ایران باستان در زمینه های گوناگون به چگونگی کاربست سیاسی اساطیر به ویژه اسطوره سیاسی رستم در ایران باستان پرداخته است و در یک کلام نشان داده است که رستم در شاهنامه فردوسی هم نماد قدرت، هم نماد امنیت، هم نماد تاجبخشی و هم نماد میهن دوستی است. لازم به ذکر است که این پژوهش با قول مساعد پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در آینده نزدیک به صورت کتاب روانه بازار نشر خواهد شد.

جشنواره بین المللی فارابی در هر سال یک بار برگزار می شود و پنجمین دوره آن امسال در سالن همایش های برج میلاد تهران با حضور رئیس جمهور، وزیر علوم و سایر مسئولین مربوطه برگزار شد. این جشنواره که در ارتباط با تحقیقات حوزه علوم انسانی و اسلامی می باشد همسطح جشنواره خوارزمی است و در برگزاری آن وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و بنیاد ملی نخبگان همکاری دارند.