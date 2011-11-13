انهدام باند بزرگ جعل و کلاهبرداری/ دریافت 3 هزار و 500 برگ چک با اسناد جعلی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهرداد امیدی پیش از ظهر یکشنبه با اشاره به انهدام بزرگ جهل و کلاهبرداری شناسنامه اظهار داشت: چندی پیش ماموران پلیس آگاهی استان البرز در جریان فعالیت باند بزرگ کلاهبرداری و جعل قرار گرفتند. اعضای این باند با خرید شناسنامه‌های مسروقه از سارقان و جعل تصویر و هویت اقدام به ثبت 15 شرکت با هویت جعلی کردند. آنها سپس به بانکهای مختلف مراجعه و توانستند سه هزار و 500 برگ چک دریافت کنند.

وی ادامه داد: این افراد هر دسته چک را از 500 هزار تا چندین میلیون به افراد می‌فروختند از این طریق میلیون‌ها تومان پول به جیب زده بودند.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تاکید کرد:‌ سرانجام ماموران آگاهی استان البرز موفق شدند پس از یکسال 8 نفر از اعضای این باند را شناسایی و دستگیر کنند.