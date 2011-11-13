تمام راههای گلستان باز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد تقی جوان شورابی به رانندگان هشدار داد در هنگام عبور از جاده هایی که محورهای کوهستانی اعلام شده، تجهیزات ایمنی بوی‍ژه زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

وی اظهار داشت: در هنگامی که جاده برفی و یخبندان است، قبل از رسیدن به نقطه ای که دیگر امکان حرکت برای وسیله نقلیه نیست، باید زنجیر چرخ نصب شود در غیراین صورت لغزندگی سطح راه، امکان توقف خودرو برای بستن زنجیر چرخ را مشکل می کند.

وی افزود: رانندگان، زنجیر چرخ تهیه شده برای خود رو را از قبل امتحان کرده و روش نصب آن فرا گرفته باشند.

شورابی متذکر شد: مسافران از انجام سفرهای غیر ضرور با وسایل نقلیه شخصی خودداری و ترجیحا از خودروهای مسافربری عمومی که از ایمنی بهتر برخوردارند و نظارت بیشتری بر عملکرد متصدیان آنها صورت می گیرد، استفاده کنند.

وی تاکید کرد: در صورت تردد رانندگان با وسایل شخصی به همراه داشتن لباس گرم، مقداری آب و غذای فاسد نشدنی، سالم بودن بخاری، برف پاک کن، لاستیک ها و چراغ های ضروری وسیله نقلیه از ملزومات مهم سفر در این ایام است.

شورابی یادآور شد: تلفنهای گویای 141 و 5-2223131-0171 مدیریت اطلاعات راه های گلستان آماده پاسخگویی به سئوالات کاربران شبکه راه ها در مورد وضعیت راه های استان در هر ساعت از شبانه روز است.

گلستان بیش از پنج هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.