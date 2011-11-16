سقوط آزاد حاجی نودی عرب از طبقه سوم هتل

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، به نوشته روزنامه عکاظ، معاینات پزشکی نشان می دهد که هیچ آثاری از وجود خشونت جنایی بر روی بدن این حاجی وجود ندارد.

از سوی دیگر، همسر این مرد اعلام کرد که همسرش با وی در اتاق بوده است، اما هنگام ادای نماز ظهر ناپدید شده و از طریق یکی از شاهدان متوجه شده است که همسرش خود را از پنجره به پایین پرت کرده است.



نکته جالب اینکه همسر این حاجی فوت شده گفته است همسرش بیماری روانی داشته و هیچ کس عامل پرت شدن وی از طبقه سوم نبوده، این در حالی است که سخنگوی پلیس منطقه مدینه منوره از ادامه تحقیقات برای روشن شدن ابهامات این حادثه تلخ خبر داده است.