400 تن ماهی گرمابی در قم برداشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا طاهری بعد از ظهر چهارشنبه در محل صید ماهی گرمابی در روستای قمرود با اشاره به اینکه تلاش ما در سال جاری استحصال 400 تن ماهی گرمابی در قم است، گفت: 330 تن از این نوع ماهی‌ها پرورشی است.



وی با بیان اینکه حدود 30 تن از این نوع ماهی‌ها را می‌توان از استخرهای آب بندی جمع آوری کرد، افزود: سالانه بیش از 60 تن از ماهی‌های گرمابی را از منابع آبی مانند سد و رودخانه صید می‌کنند.



راه اندازی 168 استخر ماهی گرمابی



مدیر امور شیلات سازمان جهاد کشاورزی قم با اشاره به اینکه در سال جاری برای حداقل 168 استخر ماهی ریزی داشته‌ایم، گفت: معمولا ماهی های گرمابی را در آب ذخیره کشاورزی پرورش می‌دهند و نیاز به دایر کردن استخر جداگانه و تامین آب ندارد.



طاهری با عنوان این مطلب که سطح برداشت و تولید ماهی در طول سال متغیر است گفت: سطح برداشت محصول براساس میزان کشت و دیگر امور متغیر و احتمالی مشخص می‌شود.



زمان رهاسازی ماهی در نقاط مختلف کشور



وی درباره زمان رهاسازی ماهیان گرمابی بیان داشت: معمولا در بیشتر نقاط کشور با توجه به دمای هوا از اواخر اسفندماه رهاسازی این نوع ماهیان آغاز می‌شود.



طاهری با تأکید براینکه دمای مورد نیاز برای رهاسازی، تغذیه و تولید ماهیان گرمابی حداقل 20 درجه سانتی گراد است گفت: به همین دلیل معمولا در قم برخلاف سایر شهرها زمان ماهی ریزی در اوایل بهار است.



ویژگی‌های استخرهای پرورش ماهی قم



مدیر امور شیلات سازمان جهاد کشاورزی قم با بیان اینکه در قم وجود چاه هایی با دمای آب بالای 20 درجه سبب شده تولید و پرورش ماهی در طول سال امکان پذیر باشد گفت: این نوع چاه ها به عنوان ذخیره آب کشاورزی، منابع خوبی برای پرورش ماهی گرمابی هستند و استخرهای ماهی را در طول سال فعال نگه می دارند.



وی دبی آب بالای چاه های کشاورزی را سبب ورود بالای ماهیان پرورشی و افزایش سطح کشت عنوان کرد و افزود: وقتی دبی آب بالا باشد و وارد استخر شود، تراکم نیز به تناسب بالا می رود و امکان پرورش ماهی انبوه با وزن بالا را فراهم می‌کند.



صید ماهیان پنج کیلویی در قم



طاهری از اجرای طرح افزایش تولید در واحد سطح در یک سال گذشته خبر داد و گفت: در حالت عادی باید در هر مترمربع بین یک تا 1.2 قطعه ماهی در استخر پرورش داده شود که با اجرای این طرح در قم و افزایش تراکم استخرها، بین سه تا پنج قطعه ماهی در هر مترمربع ماهی صید می‌شود.



وی افزود: با این طرح ماهی‌های گرمابی استان قم تا پنج کیلو گرم نیز وزن دارد که در نوع خود کم نظیر است.



طاهری وزن ماهی‌ها هنگام رها سازی 30 تا 40 گرم تخمین زد و گفت: وزن برداشت ماهی گرمابی بین یک کیلو و دویست گرم تا پنج کیلوگرم در نوسان است.



وی نوع برداشت ماهی از سطح استخرها را لایه‌ای عنوان کرد و گفت: در برداشت لایه‌ای می‌توان ماهی‌های درشت و بازار پسند را صید و روانه بازار کرد و ماهی ریزتر را برای تغذیه مناسب و رشد بیشتر به استخر برگرداند.



انواع ماهیان گرمابی قم



مدیرامور شیلات سازمان جهاد کشاورزی قم، با بیان اینکه چهار نوع ماهی گرمابی در قم پرورش می‌یابد، بیان داشت: کپور معمولی، آمور (کپور علفخوار)، فیتو پاک ( کپور نقره‌ای)، بیگ هد( کپور سرگنده) از جمله ماهی‌های گرمابی تولید استان است.



طاهری درباره نوع تغذیه و نگهداری ماهیان گرمابی توضیح داد: ماهی آمور از گیاهان غیر چوبی مانند یونجه، کپور معمولی از کنستانتره تولیدی، فیتو پاک از سبزینه آب و ماهی سرگنده هم از کرم و حشرات آبی تغذیه می‌کنند.



پرورش ماهی یک شغل پردرآمد



مدیر امور شیلات سازمان جهاد کشاورزی قم، هزینه پرورش و برداشت هرکیلو ماهی گرمابی را دو هزار تومان ارزیابی کرد و بیان داشت: در بازار کنونی هر کیلو از این نوع ماهی را حدود چهار هزار تومان می‌فروشند که با این حساب پرورش این نوع ماهی از سود خوبی برخوردار است.



طاهری در پایان پرورش ماهی را یک کسب و کار پر رونق و مقرون به صرفه عنوان کرد و گفت: جوانان باید در اوضاع امروز بازار کار که بیکاری بیداد می کند، از ایده های کار آفرینانه و اقتصادی نهایت استفاده را ببرند.

