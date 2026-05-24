برداشت ماهیان گرمابی در میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، اسلام بهرامی پیش بینی کرد: بیش از ۳۰ تُن ماهی گرمابی از استخرهای پرورش ماهی در این شهرستان برداشت شود.

بهرامی گفت: مزرعه پرورش ماهی تیلاپیلا در میناب ۴ هزار مترمربع است که تا پایان سال به ۶ هزار مترمربع افزایش می‌یابد.

وی افزود: ماهیان گرمابی پس از برداشت و بسته بندی، به تهران و اصفهان ارسال می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میناب گفت: فعال سازی دیگر ظرفیت‌های مختلف در بخش‌های کشاورزی و باغداری در دستور کار جهاد کشاورزی است.

بهرامی افزود: پرورش ماهیان گرمابی در هرمزگان از مهرماه آغاز می‌شود و تا اردیبهشت ادامه دارد.