  1. استانها
  2. هرمزگان
۳ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۲

برداشت ماهیان گرمابی در میناب

برداشت ماهیان گرمابی در میناب

میناب- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میناب گفت: پیش‌بینی می‌شود بیش از ۳۰ تُن ماهی گرمابی از استخرهای پرورش ماهی در شهرستان میناب برداشت شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسلام بهرامی پیش بینی کرد: بیش از ۳۰ تُن ماهی گرمابی از استخرهای پرورش ماهی در این شهرستان برداشت شود.

بهرامی گفت: مزرعه پرورش ماهی تیلاپیلا در میناب ۴ هزار مترمربع است که تا پایان سال به ۶ هزار مترمربع افزایش می‌یابد.

وی افزود: ماهیان گرمابی پس از برداشت و بسته بندی، به تهران و اصفهان ارسال می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میناب گفت: فعال سازی دیگر ظرفیت‌های مختلف در بخش‌های کشاورزی و باغداری در دستور کار جهاد کشاورزی است.

بهرامی افزود: پرورش ماهیان گرمابی در هرمزگان از مهرماه آغاز می‌شود و تا اردیبهشت ادامه دارد.

کد مطلب 6839187

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها