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۲۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۱۷

همایش بین المللی پیرغلامان حسینی در همدان آغاز به کار کرد

همایش بین المللی پیرغلامان حسینی در همدان آغاز به کار کرد

همدان - خبرگزاری مهر: همایش بین‌المللی پیرغلامان حسینی با حضور مداحان و پیرغلامان 13 کشور اسلامی در همدان آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش با همکاری صدا و سیما و با هدف آشنایی مداحان کشورهای اسلامی با توانمندی‌های نهضت حسینی و مداحی همدانصبح جمعه آغاز شد.

استاندار همدان در حاشیه آغاز به کار این همایش دو روزه در همدان اظهار داشت: این همایش برای نخستین بار در سطح بین‌المللی در همدان برگزار می‌شود.

کرم رضا پیریایی با بیان اینکه پیرغلامان تا شنبه شب میهمان مردم همدان هستند، گفت: در این اجلاس از پیرغلامان حسینی تجلیل می شود.

دبیر نهمین اجلاس بین‌المللی پیرغلامان حسینی نیز گفت: در این اجلاس آیین سقایی همدانی‌ها به ثبت ملی می‌رسد.

مهدی دهقان اظهار داشت: در اجلاس بین‌المللی پیرغلامان 400 پیرغلام از سراسر کشور و 40 مداح سرشناس از کشورهای لبنان، پاکستان، آرژانتین، سوئد، غنا، عمان، تاجیکستان و آذربایجان مهمان مردم همدان هستند.

وی با بیان اینکه در اجلاس بین‌المللی پیرغلامان حسینی 21 پیرغلام تجلیل می‌شوند، عنوان کرد: 15 نفر از برگزیدگان ایرانی، پنج نفر مداح سرشناس خارجی و یک نفر نیز به عنوان پیرغلام پیرغلامان تجلیل می شود.

دبیر اجلاس بین‌المللی پیرغلامان حسینی در خصوص برنامه های این اجلاس دو روزه گفت: حاضران پس از شرکت در مراسم آغاز به کار اجلاس و شرکت در نمازجمعه همدان در دو کارگاه آموزشی با عناوین "ساختارشناسی مداحی" و "تحریفات روضه" شرکت می کنند.

وی با اشاره به اقامه نماز مغرب و عشا در مسجد 14 معصوم همدان با حضور مدعوین اجلاس پیرغلامان افزود: روز شنبه 28 آبان ماه نیز کارگاه تدوین منشور منویات مقام معظم رهبری در آیین ستایشگری اهل بیت (ع) برای پیرغلامان برگزار می‌شود.

کد مطلب 1462646

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