اکیپ های راهداری جاده هراز افزیش یافت

علی نوری پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح زمستانی راهداری هر ساله از اول دیماه آغاز می شود که امسال به علت سرمای زودرس از پنجم آبان فعالیت نیروهای راهداری در جاده هراز آغاز شد.



وی ادامه داد: هم اکنون چهار راهدارخانه در مسیرجاده هراز در امامزاده هاشم (ع)، منظریه پلور، گزنک و کهرود فعال است.



وی افزود: در طرح راهداری زمستانی اداره راه و ترابری هراز در 64 کیلومتر از جاده و 56 کیلومتر از جاده فرعی در مسیر روستایی رینه به پلور و لاسم اجرا می شود.



رئیس اداره راه و ترابری جاده هراز تصریح کرد: در طرح راهداری زمستانه 46 نیروی راهدار با تجربه در قالب شش اکیپ برفروبی، نمک پاش و تجهیزات راهداری در جاده هراز مستقر و فعالیت خواهند کرد.



نوری پور اضافه کرد: در مجموع در اجرای این طرح از 26 دستگاه ماشین آلات راهداری شامل بولدزر، لودر، گریدر، برف خور، برف روب و نمک پاش استفاده می شود.



نوری پور ادامه داد: این طرح 15 فروردین ماه سال آینده در این جاده پرتردد کشور ادامه خواهد داشت.



وی افزود: این اداره سعی دارد با اجرای طرحهایی نظیر روکش آسفالت، نصب علائم، خط کشی شرایط مناسبی را در زمستان برای جاده پرتردد هراز ایجاد تا هیچ راننده و مسافری در طول زمستان در این جاده دچار مشکل نشود.



شهرستان آمل دارای دو اداره راه و ترابری مستقل زیرنظر اداره کل راه وترابری مازندران است و حدود 64 کیلومتر از مسیرجاده هراز از آستانه مبارکه امامزاده هاشم تا دو راهی بلده به طول 64 کیلومتر زیرپوشش اداره راه و ترابری هراز است.