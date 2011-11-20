دوره تکمیلی آموزش مداحی در بروجن برگزار می شود

غلامرضا حجتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دوره مقدماتی اصول مداحی مردادماه در بروجن برگزار شد، افزود: در این دوره 120 نفر شرکت کردند.

وی با بیان اینکه این دوره بعد از ماه محرم برگزار می شود، تأکید کرد: 70 نفر از شرکت کنندگان در دوره مقدماتی موفق به کسب نمره قبولی شدند.

حجتی با بیان اینکه این افراد جهت شرکت در دوره تکمیلی باید با مراجعه به تبلیغات اسلامی ثبت نام کنند، افزود: کلاس آموزش اصول مداحی در سه مرحله مقدماتی، تکمیلی و تخصصی برگزار می شود.

مسؤل کانون مداحان بروجن گفت: کلاس مداحی با هدف شناسایی مداحان، جهت بخشیدن به فعالیتهای آنان در راستای جلوگیری از ورود خرافات به مجالس عزاداری و جشن ائمه(ع) برگزار می شود.

کلاس آموزش مداحی با همکاری تبلیغات اسلامی و کانون مداحان بروجن برگزار می شود.

