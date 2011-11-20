شرکت نفت موظف به تامین سوخت مناطق سخت گذر است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عیدی در کمیته ‌حمل‌ ونقل و سوخت چهارمحال و بختیاری افزود: اقدامات لازم برای ذخیره ‎سازی سوخت در تمام مناطق سخت گذر و روستایی از سوی شرکت نقت تا پایان ماه جاری انجام شود.

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: با بارش اولین برف و با توجه به فرا رسیدن فصل سرما برخی از راه‌های ارتباطی در مناطق سخت گذر و برفگیر مسدود می شود بنابراین باید در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به تامین سوخت زمستانی این مناطق اقدام کرد.

عیدی اظهار داشت: انشعابات وعاملان فروش شرکت نفت باید به گونه ‌ای سازماندهی شوند که در تمامی فصول برای سوخت رسانی به مناطق سخت گذر دچار مشکل نشوند.

وی تاکید کرد: اگر شرکت نفت پخش فرآورده نفت سفید را به عاملان توزیع واگذار می کند و خود را در سوخت رسانی مطلوب متعهد نمی داند بهتر است که به انبار نفت تبدیل شود و عنوان پخش فرآورده نفتی را یدک کش نکند.

عیدی با بیان اینکه تامین سوخت مناطق سخت گذر سالهای گذشته توسط امور عشایر و سازمان تعاون روستایی انجام می شد، افزود: در گذشته تعاونیها برای کسب سود بیشتر سوخت مورد نیاز این مناطق برعهده می گرفتند.

وی تصریح کرد:‌ با توجه به اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، این تعاونیها با مشکل نقدینگی مواجه شده اند و در این شرایط خود شرکت نفت موظف به تامین سوخت به موقع برای روستائیان است.

معاون شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی چهارمحال و بختیاری نیز گفت: جذب نفت سفید در مناطق سخت گذر و روستاهای استان نسبت به سال گذشته چهار میلیون لیتر کاهش یافته است.

حسین کریمی افزود: سال گذشته تا پایان آبمان ماه ۲۷ میلیون و ۲۱۴ هزار لیتر نفت سفید توزیع شد اما امسال این میزان به ۲۳ میلیون و ۴۸۰ هزار لیتر تاکنون رسیده است.

وی تصریح کرد: علت کاهش جذب سوخت در این مناطق به افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی بر می گردد.

کریمی بیان داشت: شرکت نفت استان برای تامین سوخت مورد نیاز مناطق سخت گذر مشکلی ندارد و در صورت خرید حواله از سوی مردم این نواحی، این شرکت نفت مورد نیاز آن‌ها را تامین می‌کند.