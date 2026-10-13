احداث ۱۵ نمازخانه در مدارس خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد روشن‌دل ظهر سه‌شنبه در شورای اقامه نماز استان، گفت: در راستای اجرای طرح نهضت عدالت در توسعه فضاهای آموزشی، از ۱۰۵ پروژه ساخت فضاهای آموزشی در خراسان جنوبی، ۱۵ مورد آن مربوط به ساخت نمازخانه‌های مدارس بود که هفت نمازخانه تکمیل و تحویل شده‌اند و بقیه آن‌ها هم در حال ساخت است.

وی با اشاره به این‌که پروژه‌های مورد نظر در همه شهرستان استان هستند، خاطرنشان کرد: تأمین فرش نمازخانه مدارس نیاز به اعتبار دارد که در این راستا هر سال ۱۰ درصد از اعتبار اجرای پروژه‌های مدرسه‌سازی به تأمین فرش نمازخانه‌ها اختصاص می‌یابد.

معاون اداره کل توسعه، تجهیز و نوسازی استان اظهار کرد: سال گذشته ۳۰۰ هزار و ۵۰ متر فرش و سه هزار متر موکت برای نمازخانه مدارس تأمین شد و در قالب طرح شهید عجمیان هم اقداماتی برای شاداب‌سازی نمازخانه مدارس انجام شده است.

حجت‌الاسلام حجت سالاری مکی، مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی هم خواستار حضور مسئولان در نماز جماعت مدارس شد و افزود: در کنار پوشش رسانه‌ای برپایی نماز جماعت در مدارس، از دانش‌آموزان فعال در این زمینه نیز باید تجلیل شود.