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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۳

شهرداری سنندج امکانات شهری را برای همایش ملی بانوی کرد بسیج می‌کند

شهرداری سنندج امکانات شهری را برای همایش ملی بانوی کرد بسیج می‌کند

سنندج- شهردار سنندج، از آمادگی این مجموعه برای تأمین بخشی از زیرساخت‌ها و خدمات مورد نیاز همایش ملی بانوی کرد خبر داد و بر استفاده از ظرفیت‌های شهری برای برگزاری مطلوب این رویداد تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، انور رشیدی بعدازظهر سه‌شنبه در جلسه هماهنگی برنامه‌های همایش ملی بانوی کرد در سنندج، با اشاره به آمادگی شهرداری برای همکاری در برگزاری رویدادهای فرهنگی و ملی اظهار کرد: شهرداری سنندج در حوزه برنامه‌های فرهنگی و رویدادهای ملی همراهی خود را نشان داده و برای برگزاری شایسته همایش بانوی کرد نیز از همه ظرفیت‌های خود استفاده می‌کند.

وی با اشاره به پیش‌بینی تمهیدات حمل‌ونقل برای این همایش افزود: پنج دستگاه اتوبوس و ۶ دستگاه ون به همراه رانندگان برای جابه‌جایی عوامل و مهمانان همایش در نظر گرفته شده است تا تردد شرکت‌کنندگان میان محل اسکان و محل برگزاری مراسم تسهیل شود.

شهردار سنندج با بیان اینکه مجتمع فرهنگی هنری فجر به‌عنوان محل برگزاری همایش تعیین شده است، گفت: شهرداری در زمینه آماده‌سازی محیط، نظافت و ترمیم محل برگزاری نیز با برگزارکنندگان هماهنگی خواهد کرد.

رشیدی ادامه داد: در بخش تبلیغات محیطی نیز آمادگی داریم ظرفیت تابلوهای شهری و تلویزیون‌های شهری را برای اطلاع‌رسانی و انتشار محتوای مرتبط با همایش به کار بگیریم. همچنین چاپ و نصب اقلام تبلیغاتی و تأمین داربست‌های مورد نیاز را برعهده می‌گیریم تا محتوای واحد و هماهنگی در سطح شهر ارائه شود.

وی از پیش‌بینی نیروهای اجرایی و خدماتی برای برگزاری این رویداد خبر داد و بیان کرد: ۳۰ نیروی حفاظت فیزیکی برای کمک به تأمین نظم مراسم و ۵۰ نیروی پاکبان و امور شهری برای ارائه خدمات در روز همایش در اختیار برگزارکنندگان قرار می‌گیرند.

شهردار سنندج با اشاره به تجربه شهرداری در اجرای برنامه‌های فرهنگی و ملی عنوان کرد: در صورت نیاز به پشتیبانی بیشتر در حوزه صوت و سایر امکانات اجرایی نیز آمادگی داریم با هماهنگی مجموعه‌های مرتبط، از جمله حوزه هنری و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، برای رفع نیازهای احتمالی همکاری کنیم.

رشیدی همچنین به پیشینه توجه شهرداری به معرفی چهره‌های شاخص زن کرد اشاره کرد و گفت: تندیس بانوی کرد، فاطمه گلاخی، در سال ۱۴۰۱ و هم‌زمان با افتتاح پارک بانوان نصب شد و مستندات آن برنامه نیز موجود است.

وی در پایان بر آمادگی شهرداری برای همکاری با برگزارکنندگان همایش تأکید کرد و افزود: تأمین اسکان و تغذیه مهمانان از موضوعاتی است که باید در هماهنگی‌های نهایی بررسی و تعیین تکلیف شود.

کد مطلب 6976833

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