به گزارش خبرنگار مهر، انور رشیدی بعدازظهر سه‌شنبه در جلسه هماهنگی برنامه‌های همایش ملی بانوی کرد در سنندج، با اشاره به آمادگی شهرداری برای همکاری در برگزاری رویدادهای فرهنگی و ملی اظهار کرد: شهرداری سنندج در حوزه برنامه‌های فرهنگی و رویدادهای ملی همراهی خود را نشان داده و برای برگزاری شایسته همایش بانوی کرد نیز از همه ظرفیت‌های خود استفاده می‌کند.

وی با اشاره به پیش‌بینی تمهیدات حمل‌ونقل برای این همایش افزود: پنج دستگاه اتوبوس و ۶ دستگاه ون به همراه رانندگان برای جابه‌جایی عوامل و مهمانان همایش در نظر گرفته شده است تا تردد شرکت‌کنندگان میان محل اسکان و محل برگزاری مراسم تسهیل شود.

شهردار سنندج با بیان اینکه مجتمع فرهنگی هنری فجر به‌عنوان محل برگزاری همایش تعیین شده است، گفت: شهرداری در زمینه آماده‌سازی محیط، نظافت و ترمیم محل برگزاری نیز با برگزارکنندگان هماهنگی خواهد کرد.

رشیدی ادامه داد: در بخش تبلیغات محیطی نیز آمادگی داریم ظرفیت تابلوهای شهری و تلویزیون‌های شهری را برای اطلاع‌رسانی و انتشار محتوای مرتبط با همایش به کار بگیریم. همچنین چاپ و نصب اقلام تبلیغاتی و تأمین داربست‌های مورد نیاز را برعهده می‌گیریم تا محتوای واحد و هماهنگی در سطح شهر ارائه شود.

وی از پیش‌بینی نیروهای اجرایی و خدماتی برای برگزاری این رویداد خبر داد و بیان کرد: ۳۰ نیروی حفاظت فیزیکی برای کمک به تأمین نظم مراسم و ۵۰ نیروی پاکبان و امور شهری برای ارائه خدمات در روز همایش در اختیار برگزارکنندگان قرار می‌گیرند.

شهردار سنندج با اشاره به تجربه شهرداری در اجرای برنامه‌های فرهنگی و ملی عنوان کرد: در صورت نیاز به پشتیبانی بیشتر در حوزه صوت و سایر امکانات اجرایی نیز آمادگی داریم با هماهنگی مجموعه‌های مرتبط، از جمله حوزه هنری و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، برای رفع نیازهای احتمالی همکاری کنیم.

رشیدی همچنین به پیشینه توجه شهرداری به معرفی چهره‌های شاخص زن کرد اشاره کرد و گفت: تندیس بانوی کرد، فاطمه گلاخی، در سال ۱۴۰۱ و هم‌زمان با افتتاح پارک بانوان نصب شد و مستندات آن برنامه نیز موجود است.

وی در پایان بر آمادگی شهرداری برای همکاری با برگزارکنندگان همایش تأکید کرد و افزود: تأمین اسکان و تغذیه مهمانان از موضوعاتی است که باید در هماهنگی‌های نهایی بررسی و تعیین تکلیف شود.