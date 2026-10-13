به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پارسا، ظهر سه‌شنبه در نشست ستاد تحقق شعار سال خراسان جنوبی، با تشریح راهبردها و برنامه‌های عملیاتی بخش صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: تقویت پایداری تولید در برابر ریسک‌های اقتصادی و زیرساختی، توسعه زنجیره‌های ارزش و کاهش خام‌فروشی مواد معدنی، احیای واحدهای تولیدی، جذب سرمایه‌گذاری، افزایش ظرفیت تولید و ساماندهی تجارت مرزی از مهم‌ترین محورهای برنامه‌های این بخش است.

وی افزود: در این برنامه‌ها، توسعه صادرات، مقابله هدفمند با قاچاق، افزایش اکتشاف و استخراج ذخایر معدنی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات نیز مورد توجه قرار گرفته است.

تحقق ۳۶ همت سرمایه‌گذاری

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با اشاره به عملکرد سرمایه‌گذاری استان بیان کرد: در حالی که میزان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده در برنامه عملیاتی پنج همت بود، تاکنون ۳۶ همت سرمایه‌گذاری محقق شده است.

پارسا با اشاره به نقش طرح‌های بزرگ صنعتی در این رشد ادامه داد: بهره‌برداری از طرح فولادی قاینات و طرح زغال‌سنگ در طبس در افزایش سرمایه‌گذاری استان اثرگذار بوده است.

وی همچنین از ایجاد ۲ هزار و ۱۳۶ فرصت شغلی مستقیم در بخش‌های صنعت، معدن و اصناف خبر داد و گفت: این میزان در مقایسه با هدف‌گذاری هزار فرصت شغلی، عملکردی فراتر از برنامه پیش‌بینی‌شده است.

بهره‌برداری از هشت طرح فرآوری معدنی

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با اشاره به برنامه تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های فرآوری مواد معدنی اولویت‌دار گفت: بهره‌برداری از ۱۵ طرح در این حوزه هدف‌گذاری شده بود که تاکنون هشت طرح به بهره‌برداری رسیده است.

پارسا با بیان اینکه توسعه صنایع فرآوری با هدف تکمیل زنجیره ارزش و کاهش خام‌فروشی دنبال می‌شود، افزود: در حوزه ایجاد صنایع معدنی نیز صدور ۲۰ پروانه بهره‌برداری و ۵۰ جواز تأسیس پیش‌بینی شده بود که تاکنون ۱۲ پروانه بهره‌برداری و ۲۷ جواز تأسیس صادر شده است.

وی در ادامه از افزایش ۳۳ درصدی ظرفیت تولید صنایع منتخب استان خبر داد و گفت: در این بخش، برگزاری ۲۵ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و ۶۰ جلسه کمیته کارشناسی هدف‌گذاری شده بود که تاکنون ۱۷ جلسه کارگروه و ۴۵ جلسه کمیته کارشناسی برگزار شده است.

احیای ۳۰ واحد تولیدی و معدنی

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با اشاره به برنامه احیای واحدهای تولیدی راکد اظهار کرد: در برنامه عملیاتی، احیای ۵۰ واحد صنعتی و معدنی پیش‌بینی شده که تاکنون ۲۷ معدن و سه واحد صنعتی به چرخه فعالیت بازگشته‌اند.

پارسا با اشاره به برنامه واگذاری محدوده‌های معدنی در مزایده‌های پیش‌رو افزود: با برگزاری مزایده جدید در آبان‌ماه، زمینه افزایش تعداد معادن فعال و بهره‌برداری از ظرفیت‌های معدنی استان فراهم خواهد شد.

صادرات ۱۹۰ میلیون دلاری محصولات صنعتی و معدنی

وی با اشاره به عملکرد صادراتی استان بیان کرد: برای صادرات محصولات صنعتی و معدنی، هدف‌گذاری ۲۰۰ میلیون دلاری انجام شده که بر اساس آمار گمرک، تاکنون ۱۹۰ میلیون دلار آن محقق شده است.

پارسا همچنین درباره توسعه فعالیت‌های معدنی گفت: در برنامه عملیاتی، صدور ۱۰۰ مجوز معدنی پیش‌بینی شده است و تاکنون ۲۶ پروانه اکتشاف، ۱۹ گواهی کشف و ۱۴ پروانه بهره‌برداری معدنی صادر شده است.

انجام ۲۴۶ بازرسی در حوزه قاچاق

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنان خود به نظارت بر بازار و مقابله با قاچاق کالا اشاره کرد و گفت: در این حوزه، انجام سه هزار بازرسی و تشکیل پرونده‌های تخلف و قاچاق هدف‌گذاری شده که تاکنون ۲۴۶ بازرسی و تشکیل ۴۴ پرونده قاچاق انجام شده است.

پارسا فعال‌سازی طرح کولبری در بازارهای مرزی استان را نیز از اقدامات انجام‌شده در راستای تقویت معیشت مرزنشینان و ساماندهی تجارت مرزی عنوان کرد.

وی در پایان با اشاره به برگزاری جلسات تنظیم بازار گفت: از ۴۸ جلسه پیش‌بینی‌شده برای این حوزه، تاکنون ۳۰ جلسه برگزار شده است و پیگیری برنامه‌ها تا پایان سال ادامه خواهد داشت.