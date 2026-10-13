چالش‌ بیمارستان ها در تعمیر و نگهداشت تجهیزات پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، علی علیزاده، در دومین همایش مدیران تجهیزات پزشکی دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که در حاشیه نمایشگاه ایران‌مد ۲۰۲۶ برگزار شد، گفت: خرابی تجهیزات پزشکی و تأخیر در تأمین قطعات یدکی می‌تواند ارائه خدمات درمانی را با اختلال مواجه کند. حتی برخی دستگاه‌های مشمول گارانتی نیز ممکن است دچار نقص فنی شوند و در صورت نبود قطعات یا دسترسی نداشتن به خدمات تخصصی، برای مدتی از چرخه خدمت خارج بمانند؛ موضوعی که در مراکز دارای تعداد محدودی از یک دستگاه اهمیت بیشتری دارد.

وی افزود: نگهداشت اصولی تجهیزات پزشکی و دسترسی به خدمات تعمیر و پشتیبانی، نقش مهمی در تداوم فعالیت مراکز درمانی دارد. تقویت ارتباط میان دانشگاه‌های علوم پزشکی، بیمارستان‌ها، مهندسان تجهیزات پزشکی و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش نیز می‌تواند زمان توقف دستگاه‌ها را کاهش دهد.

مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو با اشاره به اهمیت بازسازی تجهیزات موجود تصریح کرد: فراهم کردن زمینه فعالیت شرکت‌های واجد صلاحیت در حوزه تعمیر و بازسازی، ضمن کاهش هزینه‌های تأمین دستگاه‌های جدید، به استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود و بازگشت سریع‌تر تجهیزات به چرخه خدمت کمک می‌کند.

وی درباره اقدامات انجام‌شده برای تسهیل خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی در شرایط جنگی گفت: در این شرایط، امکان ارائه خدمات پس از فروش برخی تجهیزات پس از پایان دوره گارانتی، از سوی شرکت‌های واجد شرایط و با انتخاب و تأیید مهندس تجهیزات پزشکی مربوطه فراهم شد تا روند تعمیر و نگهداشت دستگاه‌ها با سرعت بیشتری انجام شود و هزینه‌های مراکز درمانی کاهش یابد.

علیزاده از برنامه‌ریزی برای توسعه خدمات تعمیر و بازسازی تجهیزات پزشکی در مناطق مختلف کشور خبر داد و گفت: در این الگو، ظرفیت‌های تخصصی شرکت‌ها در استان‌ها شناسایی و تقویت می‌شود تا برای تعمیر هر دستگاه، انتقال آن به تهران ضرورت نداشته باشد و خدمات مورد نیاز در نزدیک‌ترین منطقه ممکن ارائه شود.

وی ادامه داد: اجرای این برنامه به شناسایی تجهیزات واجد شرایط بازسازی، ارزیابی توان فنی شرکت‌ها، تعیین سازوکار نظارت بر فرایند تعمیر و بازسازی و اطمینان از کیفیت عملکرد دستگاه‌ها پس از انجام خدمات وابسته است. تحقق این الزامات می‌تواند هزینه‌های انتقال و تعمیر را کاهش دهد و زمان بازگشت تجهیزات به چرخه خدمت را کوتاه‌تر کند.

مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو تأکید کرد: خدمات بازسازی تجهیزات پزشکی با رعایت الزامات فنی، نظارتی و کیفی دنبال می‌شود تا در کنار افزایش بهره‌وری و مدیریت هزینه‌ها، ایمنی بیماران و کیفیت خدمات درمانی نیز حفظ شود.

علیزاده با تأکید بر همکاری سازمان غذا و دارو، دانشگاه‌های علوم پزشکی، مهندسان تجهیزات پزشکی و شرکت‌های تخصصی خاطرنشان کرد: استفاده مؤثر از ظرفیت‌های موجود و تقویت همکاری میان بخش‌های مختلف، می‌تواند به بهبود فرایند تعمیر و نگهداشت تجهیزات پزشکی و ارائه خدمات پایدارتر و سریع‌تر به مراکز درمانی و بیماران کمک کند.

وی تاکید کرد: توسعه خدمات تخصصی تعمیر و بازسازی تجهیزات پزشکی، تقویت ظرفیت‌های فنی در استان‌ها و نظارت بر کیفیت عملکرد دستگاه‌ها، از محورهای مهم بهبود نگهداشت تجهیزات و مدیریت هزینه‌های مراکز درمانی به شمار می‌رود.