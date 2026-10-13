به گزارش خبرنگار مهر، سعدالله نصیری قیداری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به جایگاه علمی این دانشگاه اظهار کرد: این مجموعه از دانشگاه‌های برتر کشور در شاخص‌های کیفی است و تلاش می‌کند با اتکا به ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و انسانی خود، جایگاه استان زنجان را در حوزه علم و فناوری ارتقا دهد.

وی با تأکید بر ضرورت پیوند علم و اخلاق افزود: علم زمانی می‌تواند منشأ پیشرفت و خدمت به جامعه باشد که در مسیر حل مسائل مردم، نجات انسان‌ها و ارتقای کیفیت زندگی به کار گرفته شود. دانشگاه‌ها نیز باید دانشی تولید کنند که در کنار برخورداری از اعتبار علمی، برای جامعه مفید و اثربخش باشد.

افتتاح دانشکده علوم زیستی با ارزش روز ۶۰۰ میلیارد تومان

رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان با اشاره به اقدامات عمرانی دانشگاه گفت: دانشکده علوم زیستی با زیربنای حدود هفت هزار و ۲۰۰ مترمربع، هفتم خردادماه امسال با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: این پروژه در قالب طرح ملی و طی حدود هفت سال تکمیل شده و ارزش روز آن حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. در طراحی این مجموعه، علاوه بر فضاهای آموزشی و پژوهشی، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه نیز پیش‌بینی شده است تا از ایجاد ساختمان جداگانه و تحمیل هزینه‌های سنگین جلوگیری شود.

نصیری قیداری با اشاره به اختصاص طبقه زیرین ساختمان به آزمایشگاه مرکزی اظهار کرد: در جریان سفر وزیر علوم، ۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای سکوبندی و تجهیز آزمایشگاه درخواست شد که مورد موافقت قرار گرفت.

وی توسعه ساختمان‌های موردنیاز دانشگاه، خوابگاه‌ها و آزمایشگاه‌های تخصصی در محدوده پارک علم و فناوری را از دیگر برنامه‌های عمرانی عنوان کرد و افزود: احداث خوابگاه متأهلی با زیربنای حدود دو هزار مترمربع در سه طبقه نیز در دستور کار قرار دارد.

به گفته وی، برای این خوابگاه در هر طبقه ۱۴ واحد پیش‌بینی شده و پروژه بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. همچنین با حمایت اداره‌کل راه و شهرسازی استان، زمین موردنیاز برای ساخت مسکن تعدادی از اعضای هیئت علمی تأمین شده و مذاکرات برای احداث حدود ۵۰ واحد مسکونی دیگر و افزایش ظرفیت آن تا ۱۰۰ واحد در حال پیگیری است.

رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، تأمین مسکن مناسب را یکی از عوامل مؤثر در ماندگاری استادان و نخبگان دانست و گفت: مشکلات معیشتی و هزینه‌های سنگین مسکن می‌تواند بر تصمیم نیروهای متخصص برای ادامه فعالیت در کشور تأثیر بگذارد.

وی همچنین از افزایش پنج هکتاری فضای پارکینگ دانشگاه و دریافت سند مالکیت حدود سه هزار و ۵۰۰ مترمربع از زمین‌های سایت قدیم خبر داد.

پیگیری ایجاد آزمایشگاه مرجع ملی در شمال‌غرب کشور

نصیری قیداری با تأکید بر نقش آزمایشگاه‌های پیشرفته در ارتقای کیفیت پژوهش‌ها اظهار کرد: دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان با بهره‌گیری از تجهیزات تخصصی، ظرفیت ارائه خدمات آزمایشگاهی به صنایع، دستگاه‌های اجرایی و مراکز پژوهشی را توسعه داده است.

وی با اشاره به بهره‌برداری از آزمایشگاه طیف‌سنجی جرمی پلاسمای جفت‌شده القایی و راه‌اندازی تجهیزات طیف‌سنجی دورنگ‌نمایی دورانی افزود: این تجهیزات در تجزیه و شناسایی مواد کاربرد دارند و می‌توانند نیازهای تخصصی بخش‌های مختلف را پوشش دهند.

رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان از پیگیری ایجاد آزمایشگاه مرجع ملی در این دانشگاه خبر داد و گفت: پس از اعلام برنامه وزارت علوم برای ایجاد شش آزمایشگاه مرجع در کشور، طرح پیشنهادی دانشگاه از میان حدود ۹۰ پیشنهاد ارائه‌شده انتخاب شد.

وی ادامه داد: این طرح پس از تأیید وزارت علوم و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، برای تخصیص اعتبار به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است.

نصیری قیداری تصریح کرد: اجرای این طرح می‌تواند زمینه ایجاد یکی از آزمایشگاه‌های مرجع ملی در شمال‌غرب کشور را فراهم کند، ظرفیت خدمات تخصصی استان را افزایش دهد و از خروج بخشی از فعالیت‌های پژوهشی و آزمایشگاهی از زنجان جلوگیری کند.

وی با اشاره به جایگاه علمی دانشگاه افزود: این مجموعه در برخی ارزیابی‌ها در شاخص سرآمدی علمی رتبه نخست و در بعضی شاخص‌های علمی رتبه پنجم کشور را کسب کرده است. همچنین در ارزیابی عملکرد آزمایشگاه‌ها، رتبه نخست استان و رتبه یازدهم کشور را به دست آورده است.

رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان و استقرار شرکت‌های فناور را از اولویت‌های دانشگاه برشمرد و گفت: تفاهم‌نامه‌ای برای ایجاد برج فناوری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با مشارکت بخش خصوصی منعقد شده که حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای آن حدود دو هزار میلیارد تومان است و در مرحله نخست، سرمایه‌گذاری یک هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی مورد توافق قرار گرفته است.

وی از پیگیری طرح‌های مرتبط با ایجاد زیرساخت‌های مرکز داده و فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد و افزود: در یکی از تفاهم‌نامه‌ها، حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار مالیاتی برای حمایت از طرح‌های دانشگاهی و توسعه زیرساخت‌های فناورانه مورد توجه قرار گرفته است.

نصیری قیداری ادامه داد: برای ایجاد مراکز نوآوری در هر شش دانشکده دانشگاه، حدود ۴۰۰ مترمربع فضا در نظر گرفته شده که در مجموع دو هزار و ۴۰۰ مترمربع به زیرساخت‌های نوآوری و فناوری دانشگاه اضافه می‌کند.

وی افزود: واگذاری زمین در قالب اجاره‌های بلندمدت به شرکت‌های دانش‌بنیان و ایجاد کارگاه‌ها و سوله‌های چندمنظوره نیز در دستور کار قرار دارد تا شرکت‌های کوچک بتوانند بدون نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین اولیه از امکانات مشترک استفاده کنند.

توسعه همکاری دانشگاه و صنعت برای حل مسائل استان زنجان

نصیری قیداری با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت اظهار کرد: یکی از برنامه‌های دانشگاه، بازدید استادان از واحدهای صنعتی برای شناسایی نیازها و تعریف پروژه‌های مشترک است.

وی افزود: تاکنون بازدیدهایی از واحدهای صنعتی ایران‌ترانسفو، کاسپین، گلرنگ و مینو انجام شده و این روند با هدف توسعه همکاری‌های پژوهشی ادامه خواهد یافت.

رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان با بیان اینکه حدود ۱۵ درصد اعضای هیئت علمی دانشگاه در حال حاضر پروژه‌هایی با صنعت و جامعه اجرا می‌کنند، گفت: دانشگاه در حوزه‌هایی مانند ارزیابی و مدیریت منابع آب زنجان و رفتارسنجی گسل‌های استان نیز طرح‌های پژوهشی اجرا می‌کند و آمادگی دارد در حل مسائل تخصصی استان با صنایع و دستگاه‌های اجرایی همکاری کند.

وی با اشاره به ظرفیت قانون جهش تولید دانش‌بنیان افزود: صنایع می‌توانند از ظرفیت‌های قانونی برای هدایت بخشی از منابع مالیاتی خود به فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه استفاده کنند. تحقق این موضوع مستلزم استمرار ارتباط، اعتماد متقابل و تعریف نیازهای واقعی صنعت در قالب پروژه‌های مشترک است.

نصیری قیداری همچنین از راه‌اندازی مرکز آموزش‌های تخصصی برای ارتقای مهارت نیروهای شاغل در دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌ها و ایجاد پژوهشکده تحول دیجیتال خبر داد و گفت: با توجه به گسترش فناوری‌های دیجیتال و اهمیت هوش مصنوعی، این پژوهشکده می‌تواند در ارائه خدمات علمی و تخصصی به استان نقش‌آفرین باشد.

وی افزود: سلسله نشست‌های تخصصی هوش مصنوعی با حضور استادان و متخصصان برجسته کشور آغاز شده و به‌صورت مستمر ادامه خواهد یافت.

برگزاری رویداد ملی «شب علم» در زنجان

رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان از برنامه‌ریزی برای برگزاری رویداد ملی «شب علم» در هفتم آبان‌ماه خبر داد و اظهار کرد: این رویداد با همکاری بنیاد علم ایران و با هدف معرفی دستاوردهای دانشگاه به جامعه و ترویج علم به زبانی ساده برگزار می‌شود.

وی افزود: اجرای آزمایش‌های علمی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، سخنرانی‌های کوتاه، معرفی محصولات فناورانه و برنامه‌های فرهنگی و هنری از جمله بخش‌های این رویداد است که از صبح آغاز می‌شود و تا ساعات پایانی شب ادامه خواهد داشت.

نصیری قیداری با تأکید بر ضرورت همکاری شهرداری، صداوسیما و دستگاه‌های اجرایی استان گفت: مشارکت نهادهای مختلف می‌تواند زمینه حضور گسترده مردم، به‌ویژه دانش‌آموزان و خانواده‌ها، را فراهم کند.

وی همچنین از کسب نخستین جایزه خانه علم کشور توسط خانه علم دانشگاه خبر داد و گفت: سالانه حدود چهار هزار تا چهار هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز از نقاط مختلف استان از این مجموعه بازدید می‌کنند و با انجام آزمایش‌ها و فعالیت‌های عملی، مفاهیم علمی را به‌صورت تجربه‌محور می‌آموزند.

رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، معرفی دانشگاه به جامعه را از اهداف برنامه‌هایی مانند روز باز دانشگاه دانست و افزود: دانشگاه باید ارتباط خود را با مردم تقویت کند و دستاوردهای علمی و پژوهشی را در دسترس جامعه قرار دهد.

نصیری قیداری با اشاره به دستاوردهای پژوهشی دانشگاه اظهار کرد: ۱۳ نفر از پژوهشگران این مجموعه در فهرست دو درصد دانشمندان پراستناد جهان و چهار نفر در فهرست یک درصد پژوهشگران پراستناد جهان قرار دارند.

وی افزود: پژوهشگران دانشگاه در جشنواره‌ها و رقابت‌های علمی مختلف نیز موفق به کسب افتخاراتی از جمله جایزه ابوریحان و جوایز مرتبط با پژوهشگران جوان شده‌اند. همچنین برخی اعضای هیئت علمی حمایت‌های پژوهشی بین‌المللی، از جمله گرنت‌های اتحادیه اروپا و حمایت‌های مطالعاتی مرتبط با دانشگاه آکسفورد، دریافت کرده‌اند.

رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان از دریافت مجوز انتشار دو نشریه علمی جدید در حوزه نانو و تغییر اقلیم خبر داد و گفت: توسعه پژوهش‌های مرتبط با تغییر اقلیم و محیط زیست از برنامه‌های مورد توجه دانشگاه است.

وی همچنین از امضای تفاهم‌نامه همکاری با مرکز بین‌المللی علوم شیمی و زیستی دانشگاه کراچی پاکستان خبر داد و افزود: گسترش همکاری‌های علمی با مراکز دانشگاهی و پژوهشی چین، روسیه، ارمنستان و کشورهای همسایه نیز در برنامه قرار دارد.

نصیری قیداری با اشاره به اقدامات زیست‌محیطی دانشگاه اظهار کرد: این مجموعه سال گذشته به‌عنوان نخستین دانشگاه دوستدار آب کشور معرفی شد و در مدیریت مصرف آب، استفاده از گونه‌های گیاهی کم‌آب‌بر و جلوگیری از هدررفت منابع آبی اقداماتی انجام داده است.

وی افزود: برگزاری دوره‌های آموزشی با همکاری شرکت آب و فاضلاب استان و ایجاد مرکز نوآوری آب و محیط زیست در پارک علم و فناوری دانشگاه، از دیگر اقدامات این مجموعه در حوزه مدیریت منابع آب و حمایت از پژوهش‌های زیست‌محیطی است.

رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان همچنین از اختصاص حدود ۵۰۰ مترمربع از زمین دانشگاه به انجمن حمایت از بیماران اوتیسم خبر داد و گفت: این اقدام با هدف حمایت از خانواده‌ها و فراهم‌کردن زمینه فعالیت این انجمن انجام شده است.

وی با تأکید بر اهمیت فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه افزود: نشست‌های کتاب‌خوانی، بزرگداشت چهره‌های برجسته‌ای مانند مولانا، حافظ، سعدی، فردوسی، ابوریحان بیرونی و ابن‌سینا و رونمایی از آثار علمی و فرهنگی، با هدف تقویت پیوند میان علوم پایه و حوزه‌های ادبی، هنری و انسانی برگزار می‌شود.

نصیری قیداری همچنین از تشکیل شورای صنفی دانشجویان با هدف پیگیری مسائل رفاهی، تغذیه و آموزش خبر داد و گفت: اعضای این شورا از طریق رأی دانشجویان انتخاب شده‌اند و می‌توانند مطالبات دانشجویان را به مدیریت دانشگاه منتقل کنند.

وی با اشاره به برگزاری نشست نخبگان استان با حضور حدود ۷۰ نفر از نخبگان و برنامه‌ریزی برای نشست رؤسای دانشگاه‌های استان با حضور استاندار زنجان، اظهار کرد: دانشگاه‌ها باید علاوه بر آموزش و پژوهش، در سیاست‌گذاری و حل مسائل جامعه نیز نقش فعال داشته باشند.

دانشگاه؛ پیونددهنده دانش، فناوری و نیازهای جامعه

رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در جمع‌بندی برنامه‌های این مجموعه تأکید کرد: توسعه دانشگاه تنها به ساخت ساختمان و افزایش تجهیزات محدود نمی‌شود، بلکه پیشرفت هم‌زمان در حوزه‌های پژوهش، فناوری، فرهنگ، مسئولیت اجتماعی و ارتباط با صنعت نیز ضرورت دارد.

وی افزود: ایجاد آزمایشگاه‌های پیشرفته، توسعه پارک علم و فناوری، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، گسترش همکاری‌های بین‌المللی و تقویت ارتباط با صنایع از محورهای اصلی برنامه‌های دانشگاه برای آینده است.

نصیری قیداری خاطرنشان کرد: دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان ظرفیت آن را دارد که به یکی از مراکز مؤثر کشور در ارائه خدمات آزمایشگاهی تخصصی، توسعه فناوری‌های پیشرفته و حل مسائل علمی و صنعتی تبدیل شود؛ هدفی که تحقق آن به همکاری مستمر دانشگاه، صنایع، دستگاه‌های اجرایی، نخبگان و مردم نیاز دارد.