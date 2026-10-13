  1. استانها
  2. فارس
۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۲

توزیع ۴۹۴ هزار تن نهاده دامی در فارس طی نیمه نخست امسال

توزیع ۴۹۴ هزار تن نهاده دامی در فارس طی نیمه نخست امسال

شیراز- معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی فارس از توزیع ۴۹۴ هزار و ۴۷۴ تن نهاده دامی شامل جو، ذرت و کنجاله سویا در نیمه نخست امسال در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فلاحی از توزیع ۴۹۴ هزار و ۴۷۴ تن نهاده دامی در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: این اقدام با هدف تأمین خوراک دام و طیور و پشتیبانی از استمرار تولید فرآورده‌های پروتئینی در استان انجام شد.

وی با تشریح عملکرد این حوزه ادامه داد: از ابتدای فروردین تا پایان شهریورماه امسال، مجموع ۴۹۴ هزار و ۴۷۴ تن از سه نهاده اساسی جو، ذرت و کنجاله سویا میان فعالان صنعت دام و طیور استان توزیع شد.

فلاحی با اشاره به نحوه تخصیص نهاده‌ها افزود: این فرآیند از طریق سامانه بازارگاه و با نظارت‌های میدانی مستمر انجام شد تا زمینه توزیع هدفمند نهاده‌ها و مدیریت هزینه‌های تولید فراهم شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس ادامه داد: تأمین مستمر خوراک دام و طیور در پشتیبانی از فعالیت واحدهای تولیدی و تقویت ظرفیت تولید گوشت، شیر و سایر فرآورده‌های پروتئینی نقش دارد.

فلاحی با اشاره به برنامه تأمین نهاده‌ها در نیمه دوم سال گفت: فرآیند توزیع و تخصیص سهمیه‌ها ادامه می‌یابد تا تولیدکنندگان دام و طیور بتوانند با اطمینان بیشتری نهاده‌های مورد نیاز خود را تأمین کنند و فعالیت واحدهای تولیدی استمرار داشته باشد.

کد مطلب 6976831

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها