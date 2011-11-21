دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری 23 ساله شد

به گزارش خبرنگار مهر، این دفتر آن روزها به این انگیزه راهاندازی شد که خاطرات رزمندگان و وقایع جبهه و جنگ را ثبت کرده و مانع از یاد رفتن آن خاطرات شود و همچنین فرصتی فراهم آورد که آن وفاداریها همواره نمایان مانده و کارکردهایشان به جامعه معرفی شود.
حال با گذشت این سالها این دفتر توانسته 600 عنوان اثر منتشر کند. ششصدمین عنوان آن «نورالدین پسر ایران» است که هفته آینده 6 آذرماه رونمایی خواهد شد.
این کتاب به خاطرات سیدنورالدین عافی از اهالی روستای خنجان در حوالی تبریز میپردازد که سال 1359 در سن 15 سالگی وارد جبهههای جنگ شده و حضور در گردانهای خط شکن لشکر عاشورا را به عنوان نیروی آزاد، غواص و فرمانده دسته، تجربه کرده و بارها مجروح شده است. خاطرات این رزمنده اولین بار سال 73، توسط موسی غیور طی 40 ساعت مصاحبه ضبط و از سال 83 پیادهسازی شد. تنظیم مصاحبهها توسط معصومه سپهری در حال انجام است. همچنین نویسنده برای کامل شدن خاطرات این کتاب مصاحبههای تکمیلی با عافی و همرزمان او انجام داده است.
دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری گرچه در ابتدای راه با همت بهبودی و سرهنگی و در فضایی کوچک و با امکانات کم در حیاط حوزه هنری راهاندازی شد، ولی در ادامه راه افرادی چون احمد دهقان، محمدحسین جعفریان، محسن مطلق، حسین بهزاد، سعید تاجیک، حجت ایروانی، مجید قیصری، حمید داوودآبادی، رحیم مخدومی، احمد کاوری و ... بدانها پیوستند تا امروز که این دفتر یک تشکل بزرگ و با فعالیتهای گسترده است.
بسیاری از آثار دفتر، سالها با اقبال عمومی و نشر مجدد روبهرو بوده و از محافل، جشنوارهها و مراسم گوناگون، نشانها و تقدیرنامههای مختلف دریافت کرده است. نگاه دفتر از ابتدا به مقوله جنگ و ادبیات آن تخصصی بوده است که نمود عینی این امر، تفکیک موضوعی کتابهای آن از آغاز انتشار است.
برپایی مراسم «شب خاطره» یکی از ثابتترین و معروفترین برنامههای ادبی است که توسط این دفتر در حوزه هنری راهاندازی و اجرا میشود.
به مناسبت 23 ساله شدن این دفتر یک ویژهنامه در دست آمادهسازی است که به زودی منتشر خواهد شد.
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