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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۲۹

عزتی خبر داد:

برگزاری نشست تخصصی مقابله با اسلام هراسی و اسلام ستیزی در رباط کریم

برگزاری نشست تخصصی مقابله با اسلام هراسی و اسلام ستیزی در رباط کریم

رباط کریم - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه ناحیه رباط کریم گفت: به منظور ارتقا معلومات بسیجیان به ویژه نسل جدید، نشست تخصصی مقابله با اسلام هراسی و اسلام ستیزی برگزار می شود.

سرهنگ علی عزتی به مناسبت آغاز هفته بسیج در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هفته بسیج یادآور حماسه ها و رشادت های جوانان عزیز ایران اسلامی است که با خلوص نیت به منظور دفاع از کیان مقدس کشور خود به میدان آمدند.

وی عنوان کرد: جوانان عاشق به میهن بدون هیچ چشم داشتی به جبهه های جنگ شتافتند تا نگذارند دشمن ذره ای به خاک عزیزمان تجاوز کنند.

این مسئول با یادآوری روزهای سخت دوران هشت سال دفاع مقدس نیز گفت: در جریان جنگ تحمیلی به رغم همه مشکلات ادواتی و نظامی و پشتیبانی ده ها کشور از رژیم بعثی عراق، فرزندان غیور ایران اسلامی با دست خالی با دشمنان تا به دندان مسلح مقابله کردند و پیروز شدند.

عزتی رمز این پیروزی را در گرو ایمان قلبی فرزندان کشورمان به خداوند منان دانست که با ندای الله اکبر و یا حسین (ع) به سوی دشمن حمله ور شدند و آنان را شکست دادند.

کد مطلب 1465058

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