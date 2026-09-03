آئین تجلیل از برگزار کنندگان تجمعات مردمی روستای قلعه سفید برگزار شد

ب️ه گزارش خبرنگار مهر، بخشدار مرکزی دشتستان پنجشنبه شب با ادای احترام محضر همه شهدا خصوصا شهدای والا مقام روستای قلعه سفید گفت: در طول تاریخ پر حماسه کشورمان، شاهد نیات شوم و تجاوز دشمنانی هستیم که تصور نمی کردند اراده پولادین و ایمان راسخ ایرانیان بر تجهیزات مدرن آنها غلبه کند؛ آنها ملت شجاع ایران را دست کم گرفته بودند و البتـه، آنها مادران قهرمان پرور ایران را هم، دست کم گرفته بودند، به همین دلیل، در انتهای تجاوز روباه پیر، گورستانی ماند به یادگار و در پی ۸ سال جنگ تحمیلی، حریم آبی و خاکی خود را با خون خود پاسداری کردیم؛ بله ما ملت ایران، نماد مقاومت و عزت بوده و هستیم.

️صدیقه سعادتمند با بیان اینکه اینبار هم دشمن در همان تصور واهی خود به سر می برد افزود: نتیجه این جنگ هم معلوم است، ما با توکل بر خدا، پیروی از فرامین رهبر معظم انقلاب، ایمان به توان نیروهای مسلح و قهرمانان کشورمان و همراهی خادمان خود در دولت وفاق ملی و با اتحادی بی سابقه، این ایام را سپری می کنیم و استوار و سرافراز می مانیم، حریم آبی و خاکی مان را حفظ می کنیم، زخممان را درمان و دشمنان خود را ناکام و پشیمان می کنیم.

️سعادتمند در آخر گفت: خداقوت عرض می کنم خدمت شما مردم حماسه آفرین و خستگی ناپذیر روستای قلعه سفید که در تمامی شب های جنگ تحمیلی سوم، مانند رزمندگانی که شجاعانه از حریم ایران عزیز دفاع می کنند، شما هم پای کار ایران عزیز بودید، قدر دان حضور ارزشمندتان هستم،و به یاری خدا بزودی در همین مکان پیروزی کشور عزیزمان را جشن می گیریم.