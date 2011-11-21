کار دشوار پیکان برای کسب ششمین برد متوالی/ مدعیان گروه "ب" رودرروی هم

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هشتم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور از فردا سه‌شنبه با برگزاری 6 دیدار از گروه‌های دوگانه آغاز می‌شود که در مهمترین دیدارها شهرداری اراک با هدف تثبیت جایگاهش در رده دوم گروه "الف" میزبان ابومسلم مشهد است که به تازگی خداداد عزیزی را به عنوان سرمربی روی نیمکت هدایت خود می‌بیند.

استیل آذین که روزهای خوبی را سپری نمی‌کند، این هفته میزبان سایپای شمال است و می‌تواند با یک پیروزی خانگی به شرایط خود در جدول رده بندی سروسامان دهد. چهارشنبه هم تنها یک دیدار از گروه "الف" انجام می‌شود که گسترش فولاد تبریز میزبان فولاد یزد است. در مهمترین دیدار این گروه پیکان روز پنجشنبه برای کسب ششمین پیروزی متوالی کار سختی برابر شهرداری بندرعباس تیم سوم گروه پیش رو دارد.

- برنامه‌ دیدارهای هفته هشتم از گروه "الف" رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور و جدول رده‌بندی این گروه به شرح زیر است:

گروه الف:

سه شنبه - 01/09/90

* داماش ایرانیان - صنعت ساری، ساعت 14، ورزشگاه کارگران تهران

* شهرداری اراک - ابومسلم مشهد، ساعت 14، ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک

* استیل آذین سمنان - سایپای شمال، ساعت 14، ورزشگاه تختی سمنان

* برق شیراز - شهرداری یاسوج، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز

چهارشنبه - 02/09/90

* گسترش فولاد تبریز - فولاد یزد، ساعت 14، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

پنجشنبه - 03/09/90

* اتکای گلستان - مس رفسنجان، ساعت 14، ورزشگاه آزادی گرگان

* شهرداری بندرعباس - پیکان تهران، ساعت 14:15، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

جدول رده بندی گروه "الف":

1- پیکان تهران 19 امتیاز

2- شهرداری اراک 14 امتیاز

3- شهرداری بندرعباس 13 امتیاز

4- فولاد یزد 12 امتیاز

5- ایرانجوان بوشهر 10 امتیاز

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12- پیام مخابرات شیراز 3 امتیاز

13- استیل آذین 2 امتیاز (کسر 12 امتیاز با رای فیفا)

14- مس رفسنجان یک امتیاز

در مهمترین دیدار روز سه‌شنبه نیروی زمینی تهران تیم دوم گروه "ب"، میزبان ماشین سازی تبریز صدرنشین این گروه است و بازی دو تیم جدالی برای صدرنشینی است. این تنها مسابقه گروه "ب" در این روز است و باقی دیدارهای این گروه روز پنجشنبه انجام می‌شود. بازی پاس همدان و گل‌گهر سیرجان که نبرد تیم‌های سوم و چهارم گروه است، دیگر دیدار مهم این هفته به شمار می آید.

- برنامه‌ دیدارهای هفته هشتم از گروه "ب" رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور و جدول رده‌بندی این گروه به شرح زیر است:

گروه ب:

سه شنبه - 01/09/90

* نیروی زمینی تهران - ماشین سازی تبریز، ساعت 14، ورزشگاه شهدای نزاجای تهران

پنجشنبه - 03/09/90

* صنعتی کاوه تهران - نفت مسجد سلیمان، ساعت 14، ورزشگاه همای تهران

* پاس همدان - گل گهر سیرجان، ساعت 14، ورزشگاه قدس همدان

* گهر زاگرس دورود - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 14، ورزشگاه تختی دورود

* نساجی مازندران - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 14، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

* ایرانجوان بوشهر - پیام مخابرات فارس، ساعت 14:30، سالن شهید بهشتی بوشهر

* استقلال صنعتی - تربیت یزد، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی اهواز

جدول رده بندی گروه "ب":

1- ماشین سازی تبریز 15 امتیاز

2- نیروی زمینی 13 امتیاز

3- پاس همدان 12 امتیاز - تفاضل گل 3+

4- گل گهر سیرجان 12 امتیاز - تفاضل گل 3+

5- برق شیراز 12 امتیاز - تفاضل گل 2+

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12- استقلال صنعتی 5 امتیاز - تفاضل گل 3-

13- نفت مسجد سلیمان 5 امتیاز - تفاضل گل 5-

14- کاوه تهران 3 امتیاز