به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی شنبهشب در آیین بزرگداشت روز خبرنگار و اختتامیه رویداد رسانهای «روایت ماندگار» در خراسان جنوبی اظهار کرد: افزایش حجم پروژههای هفته دولت در شرایطی رقم خورده که استان طی یک سال گذشته با حوادث و شرایط دشواری از جمله جنگ ۱۲ روزه و حوادث پس از آن مواجه بوده است.
وی افزود: با وجود همه این شرایط، پیگیری امور توسعهای خراسان جنوبی متوقف نشد و با تلاش مدیران و همراهی دستگاههای مختلف، حجم پروژههای هفته دولت نسبت به سال گذشته تقریباً ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به رشد اعتبارات استان گفت: اعتبارات ملی و استانی خراسان جنوبی که در سال ۱۴۰۲ حدود ۲.۹ همت بود، در سال ۱۴۰۳ به حدود ۶.۵ همت رسید و اکنون از ۱۱.۵ همت عبور کرده است.
هاشمی ادامه داد: این رقم به بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده و این افزایش اعتبارات حاصل تلاش و پیگیری مجموعه مدیران استان است.
وی با اشاره به تحقق مصوبات سفر رئیسجمهور به خراسان جنوبی بیان کرد: در سال ۱۴۰۴ میزان تحقق مصوبات سفر به ۱۱۳ درصد رسید و اعتبارات ملی استان نیز رشد چشمگیری داشته است.
از ۲.۹ همت تا عبور از ۱۱.۵ همت
وی یکی از اقدامات مهم انجامشده در استان را افزایش منابع بانکی عنوان کرد و گفت: منابع بانکی خراسان جنوبی از حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان به ۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده و ۳۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
هاشمی ادامه داد: این افزایش با پیگیری برای جذب سرمایهگذاران و انتقال حسابهای بانکی فعالان اقتصادی به استان انجام شده است.
وی اظهار کرد: تلاش کردیم مسائل هر سرمایهگذاری که وارد استان شد، در حوزه تسهیلات، مالیات، بیمه، آب، برق و سایر زیرساختها حل شود و از آنان خواستیم حسابهای بانکی خود را نیز در استان مستقر کنند.
خراسان جنوبی؛ از دومین استان گران تا پایینترین نرخ تورم
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به وضعیت تورم گفت: این استان در سال ۱۴۰۲ دومین استان گران کشور بود، اما با همکاری مجموعه اقتصادی استان، دستگاههای نظارتی، تعزیرات و معاونتهای اقتصادی دستگاههای مختلف، طی هشت ماه پیاپی پایینترین نرخ تورم کشور را داشته است.
وی افزود: تورم همچنان وجود دارد و نگرانی نسبت به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم نیز هست، اما کاهش رتبه از دومین استان گران کشور به پایینترین نرخ تورم، نتیجه تلاش مجموعهای از دستگاهها بوده است.
هاشمی گفت: نرخ بیکاری استان در سال گذشته به ۴.۱۴ درصد رسید که از پایینترین نرخهای بیکاری کشور است؛ البته این به معنای نبود بیکاری نیست، اما روند اشتغال در خراسان جنوبی مطلوب بوده است.
وی با اشاره به وضعیت سرمایهگذاری در استان اظهار کرد: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و اتاق ایران، بالاترین سطح رضایتمندی سرمایهگذاران را در خراسان جنوبی اعلام کردهاند.
استاندار خراسان جنوبی افزود: این رضایتمندی به آسانی به دست نیامده و حاصل همکاری مجموعه اقتصادی، دستگاههای اجرایی و سایر نهادهای مسئول در استان است.
وی تاکید کرد: امروز موجی از سرمایهگذاران در استان حضور دارند و بیش از ۲۵ سرمایهگذار خارجی نیز در مراحل مختلف سرمایهگذاری و بررسی طرحهای خود قرار گرفتهاند.
ماهیرود؛ یکی از موفقترین مرزهای صادراتی کشور
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به روابط استان با افغانستان اظهار کرد: تاکنون ۲ سفر به استان فراه افغانستان داشتهایم و والی فراه نیز یک سفر به بیرجند انجام داده است.
وی افزود: سه نشست مرزی نیز با والی هرات برگزار شده و در حوزه صادرات تحول بسیار خوبی شکل گرفته است.
هاشمی گفت: مرز ماهیرود در حال حاضر یکی از موفقترین مرزهای کشور در حوزه صادرات است و ظرفیتهای استان در زمینه توسعه مبادلات مرزی در حال تقویت است.
وی با اشاره به وضعیت امنیت مرزهای استان نیز بیان کرد: خراسان جنوبی طولانیترین خط مشترک مرزی با افغانستان را دارد، اما این مرز جزو امنترین مرزهای کشور شناخته شده است.
راهآهن از خطر توقف خارج شد؛ ۷.۳ همت اعتبار برای پروژه
استاندار خراسان جنوبی پروژه راهآهن را یکی از مطالبات جدی مردم و رسانههای استان عنوان کرد و گفت: از ابتدای شروع این پروژه تاکنون ۷.۳ همت در استان برای این پروژه هزینه شده است.
وی افزود: در دولت شهید رئیسی نزدیک به ۲ همت در این پروژه هزینه شد و ۵.۳ همت دیگر نیز در دولت چهاردهم تأمین شده است.
هاشمی اظهار کرد: پروژه راهآهن در مقطعی در آستانه توقف قرار گرفته بود، اما با پیگیری نمایندگان استان و مجموعه مدیریتی، اعتبارات مورد نیاز تأمین شد و پروژه با جدیت در حال اجراست.
وی ادامه داد: روز اولی که مسئولیت را در استان پذیرفتیم، در جلسهای با اهالی خراسان جنوبیهای مقیم تهران، بسیاری اعلام کردند که پروژه راهآهن تعطیل شده است، اما با پیگیریهای انجامشده در سازمان برنامه و بودجه، پروژه از خطر توقف خارج شد.
استاندار خراسان جنوبی تاکید کرد: پروژهای که در حال تعطیل شدن بود و مطالبه مردم و رسانهها بر زمین میماند، امروز با تأمین اعتبارات مورد نیاز با جدیت دنبال میشود.
خراسان جنوبی؛ یکی از دو استان با شرایط متفاوت در حوادث سال گذشته
وی با اشاره به شرایط امنیتی سال گذشته گفت: خراسان جنوبی امروز انصافاً نمونه وحدت است و این وحدت با محوریت و پرچمداری نماینده ولیفقیه در استان و اعضای شورای تأمین شکل گرفته است.
هاشمی افزود: در حوادث سال گذشته از مجموع ۳۱ استان کشور، در ۲۹ استان حادثه ایجاد شد و این حوادث تلفات و شهید نیز داشت، اما خراسان جنوبی یکی از دو استانی بود که شرایط متفاوتی را پشت سر گذاشت.
وی ادامه داد: در خراسان جنوبی نیز تلاشهایی برای ایجاد التهاب انجام و حتی به برخی مساجد، حسینیهها و حوزههای علمیه تعرض شد، اما مدیریت استان توانست شرایط را کنترل کند.
استاندار خراسان جنوبی گفت: در آن شرایط همه پای کار بودند؛ سردار مهدوی در میدان حضور داشت، مسئولان نظامی و انتظامی، مدیرکل اطلاعات، مدیرکل دادگستری و اعضای شورای تأمین در میدان بودند و تصمیمگیری و مدیریت میکردند.
خبرنگاران؛ بازوی تبیین و انعکاس اقدامات استان
هاشمی با قدردانی از اصحاب رسانه و خبرنگاران استان اظهار کرد: بهویژه خبرنگاران شهرستانها که با حداقل امکانات در شهرستانها فعالیت میکنند، اقدامات بسیار خوبی انجام دادهاند و ما قدردان زحمات آنان هستیم.
وی افزود: اگر در استان اتفاق خوبی افتاده است، بدون حمایت و پشتیبانی اصحاب رسانه و خبرنگاران، انعکاس و تبیین این اقدامات امکانپذیر نبود.
استاندار خراسان جنوبی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای سال گذشته گفت: ۱۴۰۴ سال بسیار تلخی بود و جنگ ۱۲ روزه و حوادث مختلف را پشت سر گذاشتیم و داغ رهبر شهید و عزیزانی که از دست دادیم، سالهای سال در دل ما ماندگار خواهد بود.
وی با اشاره به مشکلات حوزه رسانه و مطبوعات بیان کرد: درباره مسائل مطرحشده از سوی اصحاب رسانه، از جمله موضوع مسکن و مشکلات مالی مطبوعات، در حد توان و امکانات استان برای رفع مشکلات پیگیری خواهیم کرد.
هاشمی افزود: اگر امکان مساعدت وجود داشته باشد، حتی اگر یک درصد روزنهای برای کمک وجود داشته باشد، حتماً از آن استفاده خواهیم کرد.
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