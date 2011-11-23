انتقاد صلاحی از سطح پایین خدمات‌ به مراجعان کتابخانه ملی

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از نرم افزار جامع مرجع مجازی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران صبح امروز چهارشنبه 2 آذر با حضور رئیس و جمعی از معاونان و مدیران کل این سازمان در محل سالن همایش‌های آن برگزار شد.

اسحاق صلاحی رئیس کتابخانه ملی ایران در این برنامه با اشاره به سفر اخیرش به سیستان و بلوچستان، از انتقال 3 مجموعه ارزشمند به این سازمان خبر داد و گفت: خانواده مرحوم سیاوش پرواز (عرب یعقوبی) که یک قاضی متعهد در سیستان و بلوچستان بوده و همه زندگی‌اش را صرف نویسندگی کرده است، با انتقال دو گنجینه او به سازمان موافقت کرده‌اند.

به گفته صلاحی گنجینه مربوط به تهران این فرد خیر مشتمل بر 40 هزار جلد کتاب است و ظرف یک ماه آینده به کتابخانه ملی منتقل می‌شود.

رئیس کتابخانه ملی همچنین از انتقال گنجینه‌ای از یک خیر مشهدی با 40 هزار عنوان کتاب به این سازمان خبر داد و گفت: این فرد حاضر شده ملک شخصی خود را بفروشد تا منابع آن صرف کتابخانه ملی شود.

اسحاق صلاحی در ادامه بر لزوم گسترش فرهنگ کتابخوانی در جامعه تأکید کرد و گفت: معمولا خانم‌ها خیلی مایل نیستند که آقایان در خانه کتاب نگهداری کنند، ما پیشنهاد می‌دهیم این کتاب‌ها را حتی اگر یک جلد هم باشد به کتابخانه ملی بدهند. من از مردم می‌خواهم که این کار را در مورد کتاب‌هایی که نیاز ندارند، انجام دهند.

وی در ادامه با بیان اینکه من به هیچ وجه با روال سنتی کتابداری موافق نیستم، گفت: در شرایط موجود ما نمی‌توانیم نسخه‌های خطی را در کتابخانه ملی نگهداری کنیم؛ ما فقط حافظ کتاب نیستیم و باید شرایط را برای دسترسی همگان به این منابع مهیا کنیم.

رئیس کتابخانه ملی با اشاره به تصویربرداری از 11 هزار جلد نسخه خطی در سازمان متبوعش تأکید کرد: باید هر آنچه نسخه خطی وجود دارد تصویربرداری شود و در سایت سازمان قرار گیرد.

اسحاق صلاحی از برگزاری جلسه‌ای طی هفته آینده با حضور معاونان سازمان اسناد و کتابخانه ملی برای بررسی مجدد تمام محتوای موجود در سایت سازمان و کارگزاری سایت جدید در هفته دوم آذر خبر داد.

وی همچنین به حذف پست کتابدار از مدارس کشور اشاره کرد و گفت: این به دلیل تعریف سنتی از کتابداری است که ما در جامعه ارائه کرده‌ایم و آن را جا انداخته‌ایم و اگر اینگونه نبود وزارت آموزش و پرورش اقدام به حذف کتابداران از مدارس نمی‌کرد.

رئیس کتابخانه ملی در بخش دیگری از سخنانش نسبت به آنچه سطح پایین ارائه خدمات به دانشجویان و محققان مراجعه‌کننده به این سازمان خواند، انتقاد کرد و گفت: اگر مراجعه کننده امروز از ما سئوالی می‌کند و پشت کامپیوترش نشسته است، ما نباید هفته آینده به او جواب بدهیم، او باید بتواند جواب سخنش را آنلاین دریافت کند.

البته به گفته صلاحی نرم‌افزار ارائه خدمات مرجع مجازی کامل شده و در حال حاضر امکان پاسخگویی به سئوالات مراجعان به صورت آفلاین و بخشی هم به صورت آنلاین وجود دارد.

صلاحی خطاب به مسئولان سازمان اسناد و کتابخانه ملی تأکید کرد: هر پژوهشگر ایرانی و غیرایرانی چه در داخل کشور و چه در خارج کشور باید بتواند به منابع کتابخانه ملی و نیز معاونت اسناد دسترسی داشته باشد.

وی تأکید کرد: ما نمی‌توانیم تنها برای 3 درصد کتاب‌ها یا 10 درصد اسناد که قرار نیست در دسترس عموم قرار گیرد، پژوهشگران و محققان را از دسترسی به 97 درصد کتاب‌ها و 90 درصد اسناد محروم کنیم.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ادامه داد: کتاب «آیات شیطانی» باید در این سازمان باشد و در اختیار محققان قرار گیرد، البته نباید در اختیار عموم مردم قرار گیرد، چه بسا کسی با دیدن چنین کتاب‌ها و اسنادی آنقدر فشار خونش بالا و پایین برود که جان به جان آفرین تسلیم کند!

به گفته وی در حال حاضر 227 میلیون برگ سند در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران موجود است که قرار است این تعداد تا پایان برنامه پنجم توسعه به یک میلیارد برسد.

صلاحی همچنین با اشاره به فراهم شدن امکان به دسترسی مراجعان به فهرست منابع موجود در سازمان اسناد و کتابخانه ملی از طریق گوشی‌های تلفن همراه و با استفاده از نرم افزار اندروئید، گفت: باید فهرست محتوای منابع و نسخ خطی هم تا آخر امسال از طریق این نرم‌افزار در اختیار مراجعان قرار گیرد.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با مخاطب قرار دادن معاونان و مدیران ادارات کل این سازمان و با بیان اینکه «من می‌خواهم جارو بزنیم و از شما تالار دیجیتال مطالعه می‌خواهم» افزود: شما باید به این فکر باشید که همه کتاب‌های چاپی را دیجیتال کنید. چه اشکالی دارد دانشجو بتواند فایل اسکن نسخ خطی کتابخانه ملی را داشته باشد و هر کجا هم که خواست با خود ببرد؟

وی همچنین از سطح پایین خدمات رفاهی و عمومی به مراجعان سازمان اسناد و کتابخانه ملی انتقاد کرد و گفت: من دو بار دستور داده‌ام که مینی‌بوس‌های فرسوده‌ای که کار جابجایی دانشجویان و مراجعان عزیز به کتابخانه ملی را انجام می‌دهند، جمع شوند ولی هنوز این اتفاق نیفتاده است.

صلاحی افزود: چرا باید دانشجوی ما که از جیب خودش و با استفاده از مترو و وسیله‌های دیگر حمل و نقل از راه‌های دور و نزدیک به کتابخانه ملی می‌آید، از دمِ مترو با این مینی‌بوس‌ها به سازمان بیاید؟! من حاضرم به شرکتی که این کار را بر عهده دارد، یارانه بدهم تا این وسیله‌ها را تعویض کنند و دانشجویان را رایگان به سازمان منتقل کنند.